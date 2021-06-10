Обидчик Фёдора Емельяненко получил отёк мозга и выбыл из Гран-при PFL

https://static.news.ru/photo/440b1b5a-c9fc-11eb-9d92-96000091f725_660.jpg Фабрисиу Вердум Фото: Geraldo Bubniak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший чемпион UFC и соперник Фёдора Емельяненко, нанёсший ему первое де-факто поражение в карьере, Фабрисиу Вердум выбыл из Гран-при Professional Fighters League (PFL) из-за отёка мозга, сообщает MMAFighting.com

Я скрывал многие травмы, чтобы можно было драться, когда мне было 20 лет, но теперь надо думать о здоровье и слушать рекомендации врачей. Хочу иметь возможность наслаждаться жизнью и видеть, как растут мои дочки. Я в порядке и скоро вернусь к тренировкам, — заявил Вердум.

В дебютном поединке в PFL обидчик Фёдора Емельяненко получил травмы от ударов Ренана Ферррейры. Изначально результат боя был признан проигрышем Вердума техническим нокаутом, однако в последствии результат боя изменили на несостоявшийся, так как на видеозаписи было заметно, как Феррейра стучал в знак сдачи.

Как сообщалось ранее, Фёдор Емельяненко ответил на вопрос NEWS.ru о возможном реванше с Вердумом.