Чемпион UFC рассказал, почему люди в лифте его боятся

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Боец ММА из Казахстана Мария Агапова, готовящаяся к дебютному бою в UFC 13 июня в Лас-Вегасе рассказала, как научилась рисовать и зарабатывала на еду в Америке с помощью картин.

За счёт рисования я зарабатывала немного. В основном мне одалживали денег менеджеры. Картины приносили мне копейки, буквально $ 80–100 в неделю, в течение которой я рисовала одну картину. Иногда за...