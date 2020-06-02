Чемпион UFC рассказал, почему люди в лифте его боятся

Чемпион UFC в среднем весе, проживающий в Новой Зеландии нигериец Исраэль Адесанья принял участие в акции протеста у посольства США в Окленде и выступил в защиту прав афроамериканцев.
Последние две недели я был очень зол, просто в ярости. Многим из вас скручивали руки за спиной в магазине, потому что они думали, что вы крадёте? Многие из вас вынуждены улыбаться во время прогулки по улице, чтобы другие люди чувствовали себя комфортно и не боялись вас? Я трижды в лифте видел испуганных белых людей, которые подпрыгивали от страха, когда видели меня, и улыбался им. Почему? Потому что я чёрный. Только потому, что я чёрный. Но у меня не было выбора. Даже если бы он был, я бы всё равно предпочёл быть чёрным, — заявил Адесанья на митинге.