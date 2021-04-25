Чеченский боец UFC попал в ДТП на подаренной Кадыровым машине

Чеченский боец UFC Хамзат Чимаев, выступающий за Швецию, находясь в Грозном, попал в аварию. Об этом сообщает YouTube-канал «Чечня Представляет».
В результате происшествия никто сильно не пострадал. Однако у автомобиля, подаренного спортсмену президентом Чеченской Республики Разманом Кадыровым, повреждена передняя часть.
Последний поединок 26-летнего бойца в полусредней и средней весовых категориях состоялся в сентябре 2020 года. Не так давно Чимаев готов был официально завершить карьеру, объясняя это решением последствиями после перенесённого коронавируса. Однако впоследствии глава UFC Дэйна Уайт помог спортсмену с организацией лечения, а глава Чечни лично просил не покидать большой спорт.
Ранее стало известно, что российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов исключён из рейтинга полулегковесов UFC. До этой недели Магомедшарипов занимал третью строчку в рейтинге — после чемпиона Александра Волкановски и двух основных претендентов Макса Холлуэйя и Брайана Ортеги.