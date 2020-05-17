Бывшего соперника Нурмагомедова второй раз подряд обокрали судьи

https://static.news.ru/photo/79aef0c4-97f3-11ea-9734-fa163e074e61_660.jpg Фото: edsonbarbozajr/instagram.com

На турнире по ММА UFC Fight Night 174 завершились предварительные поединки. В соглавном бою вечера бразильянка Клаудия Гаделья (18-4) победила Анжелу Хилл (12-8) раздельным решением судей.

Первый раунд за счёт перевода в партер забрала бразильянка, хоть у неё и не было явных возможностей завершить бой досрочно. Во втором раунде Хилл отправила Гаделью в нокдаун и нанесла рассечение, но не пошла добивать в партер. При этом на вторую половину боя она явно сохранила больше сил, чем соперница, но Гаделья в концовке сохраняла опасность в контратаках. По итогам трёх раундов двое судей отдали победу счётом 29:28 Гаделье, а третий - с аналогичным счётом - Хилл.

Известный бразильский боец Эдсон Барбоза провёл дебютный бой в полулёгком весе с гавайцем Дэном Иге. В первых двух раундах Барбоза потрясал соперника мощными ударами, однако лишь один из судей отдал ему победу со счётом 29:28, а двое других поставили те же очки в пользу соперника. Для Барбозы это третье поражение подряд, причём второе, когда судьи принимают весьма спорное решение.

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