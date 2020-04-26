Фёдору Емельяненко захотел «набить рожу» побеждённый соперник

https://static.news.ru/photo/6e747adc-87d9-11ea-8e61-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Емельяненко Фото: KEIZO MORI AFLO/Global Look Press

Белорусский боец смешанного стиля (MMA) Андрей Орловский заявил, что до сих пор с неприязнью относится к российскому тяжеловесу Фёдору Емельяненко.

Кроме того, спортсмен хочет выйти на поединок против голландца Алистара Оверима.

В идеале было бы набить рожу обоим, — признался Орловский во время общения с подписчиками в социальной сети Instagram.

Обоим соперникам Орловский проиграл в своей карьере. Емельяненко — в 2009-м (нокаут в первом раунде), а Овериму — в 2016-м (технический нокаут во втором раунде).

Ранее NEWS.ru сообщал, что ученик Фёдора Емельяненко Вадим Немков рассказал, что хотел бы провести бой за титул чемпиона RIZIN с соотечественником Иваном Штырковым.

Немков в настоящий момент является официальным претендентом на титул Bellator в полутяжёлом весе, однако его бой был перенесён из-за эпидемии коронавируса. Иван Штырков, в свою очередь, претендует на ставший вакантным титул японской лиги RIZIN.