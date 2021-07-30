Боксёр Хатаев завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио

Российский боксёр Имам Хатаев уступил со счётом 1:4 в полуфинале боксёрского олимпийского турнира в весе до 81 кг британскому сопернику Бенджамину Уиттакеру. Таким образом он стал обладателем бронзовой медали.

Первый раунд прошёл с небольшим преимуществом Хатаева, который был активнее и чуть мощнее бил, однако постепенно британец стал его переигрывать и забрал вторую трёхминутку. Судьбу боя решали судейские оценки в третьем раунде. Однако переломить ход поединка Хатаев так и не сумел, уступил на четырёх из пяти судейских записок и на этом завершает турнир с бронзовой медалью.

В другом полуфинале полутяжёлого веса отношения выяснят кубинец Арлен Лопес и азербайджанец Лорен Альфонсо Домингес.

Как сообщалось ранее, в Эссексе в рамках шоу профессионального бокса промоутерской компании Matchroom британский полулегковес Лей Вуд победил техническим нокаутом китайца Чана Сю и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в полулёгком весе.