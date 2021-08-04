Боксёр Батыргазиев завоевал золото Олимпиады, победив американца

Российский боксёр, выступающий в весе до 57 кг, Альберт Батыргазиев одержал победу по очкам в финале олимпийского турнира над американцем Дьюком Рэганом.

Батыргазиев активнее включился в бой в отличие от большинства поединков на этом турнире, однако Дьюк Рэган неплохо встречал соперника, работая вторым номером. Батыргазиев на скорости сокращал дистанцию и хорошо попадал правым оверхендом, зажимая соперника к канатам. Американец ощущал мощь ударов российского боксёра в каждом из разменов. Первый раунд четверо из пяти судей отдали россиянину. Рэган пару раз провалил россиянина во втором раунде, но его вторая половина осталась за Батыргазиевым, который потрясал американца двойками.

По итогам двух раундов Батыргазиев заработал достаточное преимущество, чтобы победить в этом бою, не попав в нокдаун или нокаут. Американец поначалу пытался отыграться и провёл пару неплохих атак, но в концовке боя Батыргазиев перехватывал его атаки и как минимум не проиграл явно этот раунд. По итогам боя победу россиянину отдали трое из пяти судей.

Бронзовыми призёрами в этой весовой категории стали ганец Сэмюэль Такьи и кубинец Ласаро Альварес.

Как сообщалось ранее, российский боксёр Глеб Бакши, выступающий в весе до 75 кг, не сумел выйти в финал Олимпийских игр, проиграв бразильцу Эберту Соузе раздельным решением судей. Таким образом россиянин завоевал бронзовую награду.