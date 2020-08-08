Бой Тайсона и Джонса перенесён на ноябрь

https://static.news.ru/photo/d8086e20-dac9-11ea-8f24-fa163e074e61_660.jpg Рой Джонс Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Выставочный поединок двух легендарных боксёров 54-летнего Майка Тайсона и 51-летнего Роя Джонса, который должен был состояться 12 сентября, будет перенесён на 29 ноября.

Об этом сообщил в Twitter журналист MMA Fighting Майк Хек. По его словам, причина переноса остаётся неясной, но, по некоторым источникам, организаторы за счёт этого могут получить дополнительный доход, например, от продажи билетов.

Поединок запланирован в формате восьми раундов в 12-унцевых перчатках, а боксёры не должны стремиться отправить друг друга в нокаут.

Как сообщал NEWS.ru, в главном бою вечера на турнире UFC в Лас-Вегасе российский тяжеловес Алексей Олейник проиграл нокаутом во втором раунде американцу Деррику Льюису.