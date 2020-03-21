Фото: © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский боксёр Дмитрий Кудряшов рассказал, что поединок против Руслана Файфера не пройдёт в намеченную дату из-за коронавируса.

Поединок в мае отменён. Ждём новую дату, — написал Кудряшов на своей странице в Instagram.

Бой между Кудряшовым и Файфером за звание обязательного претендента по линии WBC должен был состояться 8 мая в Ростове-на-Дону.

Как писал NEWS.ru, российский мастер силовых видов спорта Михаил Кокляев объявил, что болеет, но надеется, что это не коронавирус.

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