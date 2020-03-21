https://static.news.ru/photo/16e03488-6b63-11ea-931a-fa163e074e61_660.jpg Фото: © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский боксёр Дмитрий Кудряшов рассказал, что поединок против Руслана Файфера не пройдёт в намеченную дату из-за коронавируса.

Поединок в мае отменён. Ждём новую дату, — написал Кудряшов на своей странице в Instagram.

Бой между Кудряшовым и Файфером за звание обязательного претендента по линии WBC должен был состояться 8 мая в Ростове-на-Дону.

Как писал NEWS.ru, российский мастер силовых видов спорта Михаил Кокляев объявил, что болеет, но надеется, что это не коронавирус.