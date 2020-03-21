Российский боксёр Дмитрий Кудряшов рассказал, что поединок против Руслана Файфера не пройдёт в намеченную дату из-за коронавируса.
Поединок в мае отменён. Ждём новую дату, — написал Кудряшов на своей странице в Instagram.
Бой между Кудряшовым и Файфером за звание обязательного претендента по линии WBC должен был состояться 8 мая в Ростове-на-Дону.
Как писал NEWS.ru, российский мастер силовых видов спорта Михаил Кокляев объявил, что болеет, но надеется, что это не коронавирус.
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