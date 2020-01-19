https://static.news.ru/photo/d957817c-3aa0-11ea-97ff-fa163e074e61_660.jpg Конор Макгрегор и Дональд Серроне Фото: AP/TASS

Поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне — фейк, считает боец смешанного стиля (MMA) Нейт Диас. Спортсмен дважды встречался с Макгрегором — один раз победил и один раз проиграл.

Всё это дерьмо — фейк, — написал Диас на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

This shits alll fake — Nathan Diaz (@NateDiaz209) January 19, 2020

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-4) победил 18 января техническим нокаутом в первом раунде американца Дональда Серроне (36-14) в первом бою после поражения от Хабиба Нурмагомедова.

Ирландец уже на первых секундах противостояния разбил сопернику нос, затем потряс Ковбоя хай-киком и жёсткими ударами добил на земле, оформив победу после долгого перерыва за 40 секунд. Для Серроне поражение стало третьим подряд.

Как сообщал NEWS.ru, в соглавном поединке вечера турнира UFC 246 в Лас-Вегасе американка Холли Холм победила по очкам соотечественницу Ракель Пеннингтон.