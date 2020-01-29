https://static.news.ru/photo/7e7953ac-42c0-11ea-82b2-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кунченко Фото: kunchenkoaa/instagram.com

Российский полусредневес, выступающий в UFC Алексей Кунченко рассказал о тренировочном лагере в Таиланде, который посетили более 30 российских бойцов.

У меня бой 14 марта, а здесь много народа, подходящих спарринг-партнёров. Думаю, у нас в стране сложно найти лагерь, где было бы столько людей в какой-то период времени. Сюда съезжаются спортсмены и из других концов мира, в частности, из Европы и США. Мы как-то собирались все вместе — человек 30 было из РФ, — рассказал Кунченко.

Также боец отметил, что намерен ещё неделю провести в Таиланде, затем вернуться в Екатеринбург, где провести трёхнедельный сбор в «Академии РМК», после чего вылетит в Бразилию, где его ждёт поединок с Элизеу дос Сантосом.

Полностью интервью с Кунченко читайте на сайте NEWS.ru в разделе «Спорт».