Российский полусредневес, выступающий в UFC Алексей Кунченко рассказал о тренировочном лагере в Таиланде, который посетили более 30 российских бойцов.
У меня бой 14 марта, а здесь много народа, подходящих спарринг-партнёров. Думаю, у нас в стране сложно найти лагерь, где было бы столько людей в какой-то период времени. Сюда съезжаются спортсмены и из других концов мира, в частности, из Европы и США. Мы как-то собирались все вместе — человек 30 было из РФ, — рассказал Кунченко.
Также боец отметил, что намерен ещё неделю провести в Таиланде, затем вернуться в Екатеринбург, где провести трёхнедельный сбор в «Академии РМК», после чего вылетит в Бразилию, где его ждёт поединок с Элизеу дос Сантосом.
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