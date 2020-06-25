Боец UFC извинился перед аутистами

https://static.news.ru/photo/6fd585a8-b76b-11ea-a6a1-fa163e074e61_660.jpg Марвин Веттори Фото: MarvinVettoriMMA/facebook.com

Итальянский боец Ultimate Fighting Championship Марвин Веттори пояснил слова, сказанные после победного боя на майском турнире UFC против Карла Робертсона. Тогда боец сказал, что тренировался «как чёртов аутист».

Я извиняюсь, если оскорбил кого-то. Это не было моим намерением. Я просто выразил свои мысли неадекватными словами и очень жалею об этом. Я имел в виду то, что сосредоточился на этом поединке с начала 2020 года. Я не делал ничего, кроме тренировок. Я уважаю аутистов и ничего не имею против них, — приводит слова Веттори Sherdog.com.

Также боец отметил, что был уверен в непрофессионализме своего соперника и в том, что он снова не сможет сделать вес.

Как писал NEWS.ru, осетинский боксёр Виталий Кудухов выиграл Гран-при в тяжёлом весе на турнире по боксу «Короли нокаутов».