Боец Саадулаев нанёс первое поражение американцу в лиге ONE

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Российский боец легчайшего веса Юсуп Саадулаев (20-5-1) победил по очкам американцу Трою Уортену (7-1) на турнире лиги ONE в Сингапуре.

Саадулаев сразу перевёл бой в партер, но не смог долго контролировать соперника. Со второго раунда Уортен начал поддавливать в стойке и несколько раз достал россиянина. Кроме того в клинче Садулаев тратил много энергии, но ему так и не удавалось провести тейкдаун. Более молодой американец активнее вёл третий раунд, нанёс Саадулаеву рассечение, но концовка осталась за россиянином.

Как писал NEWS.ru, российский боец смешанного стиля, непобеждённый чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов признан спортивной звездой года по версии британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си.