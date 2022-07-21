Боец MMA Оливейра рассказал о будущем поединке с Исламом Махачевым Боец MMA Оливейра намерен «закрыть рот» Исламу Махачеву на поединке в Абу-Даби

Фото: Diego Ribas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Чарльз Оливейра

Бразильский боец смешанного стиля Чарльз Оливейра назвал враждебной для себя территорией город Абу-Даби, где пройдет его поединок с россиянином Исламом Махачевым в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает Sherdog. Тем не менее он подчеркнул, что бой «на родной земле соперника» не является для него проблемой, что он уже доказал в поединках с Дастином Порье и Джастином Гейтжи, поэтому он собирается «закрыть рот» Махачеву.

Когда клетка закрывается, остаются только я и мой противник. Я еду в Абу-Даби, чтобы закрыть рот Исламу и Хабибу на их территории, — заявил Оливейра.

Оливейра обратил внимание на то, что его соперники Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов неоднократно выступали в Абу-Даби и заявляли, что могут одержать над ним верх и в Бразилии. Сам же он изначально требовал боя у себя на родине. Он также отметил, что уважает Махачева как соперника.

Ранее действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг предположил, что возможная победа обладателя Чарльза Оливейры над Исламом Махачевым может заставить Хабиба Нурмагомедова возобновить карьеру. По его словам, поединок между Оливейрой и Нурмагомедовым стал бы «очень масштабным» для лёгкого веса. Также он отметил, что Хабиб может решить бросить вызов самому себе и постараться довести число побед за карьеру до 30.