Стерлинг предположил, что может заставить Нурмагомедова возобновить карьеру

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг считает, что возможная победа обладателя титула в лёгком весе Чарльза Оливейры над Исламом Махачевым может заставить Хабиба Нурмагомедова возобновить карьеру. Как он сказал Sportskeeda, также на решение непобеждённого бойца способно повлиять желание выиграть 30 боёв за карьеру

Мне было бы очень интересно увидеть, как Ислам Махачев побеждает Дариуша и получает титульный бой. А теперь гипотетически давайте представим, что Оливейра сможет убрать с пути Гэтжи. В такой ситуации Махачев будет драться с Оливейрой. Если Чарльз в итоге победит Ислама, будет ли этого достаточно, чтобы мотивировать Хабиба вернуться? — заявил Стерлинг.

По его словам, поединок между Оливейрой и Нурмагомедовым стал бы «очень масштабным» для лёгкого веса. Также он отметил, что Хабиб может решить бросить вызов самому себе и постараться довести число побед за карьеру до 30.

На данный момент Нурмагомедов выиграл 29 боёв в карьере, восемь из них — нокаутом, а 11 — болевыми и удушающими. В октябре 2020 года он взял верх над Джастином Гейтжи и в третий раз защитил титул UFC в лёгком весе. По окончании поединка он объявил о завершении карьеры.

Ранее Нурмагомедов поздравил с победой бразильца Чарльза Оливейру, который, одолев американца Дастина Порье, впервые защитил чемпионский титул. Хабиб отметил, что Оливейра заслужил победу.