Боец Кунченко не закончит карьеру в случае увольнения из UFC

https://static.news.ru/photo/dc264844-9431-11ea-ac75-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кунченко Фото: kunchenkoaa/instagram.com

Российский боец полусреднего веса, выступающий в UFC Алексей Кунченко рассказал о завершении контракта с организацией, который возможно не будет продлён.

Изначально мы подписывали контракт с UFC на четыре боя. Два боя я выиграл, два проиграл, поэтому они могут и не продлить соглашение. Возможно, что скоро я буду свободным агентом, — приводит слова Кунченко пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Кроме того 36-летний боец отметил, что не собирается завершать профессиональную карьеру даже в случае увольнения из UFC, поэтому рассчитывает продолжить драться, пока позволяет организм, но не более трёх-четырёх лет.

Как писал NEWS.ru, ирландский боец Конор Макгрегор снова написал оскорбительный твит о российском бойце, чемпионе UFC Хабибе Нурмагомедове.