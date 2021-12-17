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Блогер Пол дрался с Вудли в шортах, в которые были вшиты часы Rolex

11:57, 19 декабря 2021
Блогер Пол дрался с Вудли в шортах, в которые были вшиты часы Rolex Джейк Пол Фото: jakepaul/instagram.com
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Известный блогер Джейк Пол в ответном поединке с экс-чемпионом UFC Тайроном Вудли вышел на ринг в особенных шортах, украшенных часами Rolex. Как сообщает SportCenter, часы известной марки были вшиты в пояс.

Примечательно, что за несколько суток до реванша с Вудли Полу был вручён пояс «Самому ценному боксёру» (Most Valuable Boxer), также украшенный дорогими часами.

Ранее сообщалось, что ответная схватка между Полом и Вудли завершилась досрочной победой блогера. В шестом раунде он отправил бывшего обладателя пояса UFC в глухой нокаут ударом справа.

Вудли во второй раз подряд проиграл Полу. Первый поединок прошёл 29 августа и завершился победой блогера раздельным решением судей. С учётом выступлений в смешанных единоборствах, для Тайрона это поражение стало шестым подряд в карьере.

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