«Бить ущербных»: Шлеменко оценил возможность боя с Моргенштерном

Российский боец ММА, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко оценил возможность проведения боя с рэпером Моргенштерном. Слова бойца приводит РБК.

Да кто ему даст такие деньги за то, что он получит люлей? Зачем с ним выходить на ринг? Я слабых и ущербных не бью, — сказал Шлеменко.

Боец добавил, что со стороны рэпера это был тупой пиар-ход.

Ранее Моргенштерн заявил, что готов будет подраться со Шлеменко только за $20 млн.

Противостояние рэпера и бойца началось после требований Шлеменко запретить пиар и концерты исполнителя, который, по его мнению, разлагает молодёжь. Шлеменко, в частности, назвал Моргенштерна «чертилой». В ответ на это рэпер предложил запретить ММА.