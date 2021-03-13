Бенавидес нокаутировал Эллиса и стал претендентом на чемпионский титул

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Непобеждённый боксёр-средневес американец Дэвид Бенавидес (24-0, 21 КО) техническим нокаутом в 11-м раунде победил американца Рональда Эллиса (18-2-2, 12 КО) и стал претендентом на титул WBC в среднем весе.

Эллис сделал ставку на первую половину боя и включил максимальную скорость и агрессию в стартовых раундах, а Бенавидес согласился поработать вторым номером. К третьему раунду чемпион перешёл к атакующим действиям и стал с дистанции разбивать джебом защиту соперника и тревожить его мощными сериями по корпусу. К середине боя осторожный поначалу Бенавидес уже навязывал сопернику жёсткие обмены, в которых Эллис был вынужден плотно перекрываться.

Тем не менее Эллис выдерживал нарастающую к середине боя мощь атак Бенавидеса и сохранял лёгкость передвижений в ринге. Настоящие проблемы у Эллиса начались в восьмом раунде, после которого его впервые осмотрел доктор после многочисленных пропущенных ударов. Эллис с многочисленными гематомами на лице при этом выглядел уже как человек, который стремится выжить, а не перебоксировать оппонента. Бенавидес решил форсировать бой в чемпионских раундах и несколько раз разрядился безостановочными сериями в предпоследней трёхминутке, после одной из которых рефери решил остановит поединок

Как сообщал NEWS.ru, в Лас-Вегасе завершился очередной турнир UFC, в главном событии которого встретились британский полусредневес Леон Эдвардс и американец палестинского происхождения Билал Мухаммад. Бой был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Эдвардса.