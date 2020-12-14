Балаев и Фроес подерутся в Москве без зрителей

Турнир АСА 116, в главном бою которого титул чемпиона АСА в полулёгком весе оспорят его обладатель, бразилец Фелипе Фроес и россиянин Марат Балаев, пройдёт без зрителей.
В целях профилактики распространения коронавируса мы решили отказаться от присутствия зрителей на финальном турнире года, в телевизионном формате. Болельщики смогут посмотреть трансляцию на сайте в формате pay-per-view, — рассказал президент лиги АСА Алексей Яценко.
13 декабря лига АСА провела турнир с участием Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова с 25-процентной заполняемостью «ВТБ Арены» в Петровском парке.
Как писал NEWS.ru, мастер силовых видов спорта Михаил Кокляев, известный по поражению нокаутом в первом раунде Александру Емельяненко, проведёт свой второй боксёрский поединок против блогера Артёма Тарасова 20 февраля в рамках шоу в Москве.