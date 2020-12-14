Балаев и Фроес подерутся в Москве без зрителей

Мастер силовых видов спорта Михаил Кокляев, известный по поражению нокаутом в первом раунде Александру Емельяненко, проведёт свой второй боксёрский поединок против блогера Артёма Тарасова 20 февраля в рамках шоу в Москве.

Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, также на турнире пройдёт ещё несколько выставочных боёв с участием представителей других видов спорта. Так, самбист и боец ММА Максим Новосёлов сразится с мастером...