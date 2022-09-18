Альварес победил Головкина и защитил свой чемпионский пояс

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Действующий чемпион мира по боксу во втором среднем весе, мексиканец Сауль Альварес победил боксера из Казахстана, обладателя поясов в среднем весе Геннадия Головкина, сообщает «Матч ТВ». Таким образом он смог сохранить за собой титул абсолютного чемпиона мира по боксу.

Поединок прошел на стадионе «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. Он продлился все 12 возможных раундов. Согласно единогласному решению двух судей, победу в сражении забрал именно Альварес.(116:112, 115:113).

Стоит отметить, что для мексиканского боксера это уже 58-я победа при двух поражениях. Головкин же оформил себе второе поражение за карьеру при 42 победах.

В 2017 году боксеры встретились впервые, в том поединке была зафиксирована ничья, а спустя год судьи отдали победу Альваресу решением большинства.

В 2022 году бой Сауля Альвареса и Дмитрия Бивола завершился победой россиянина единогласным судейским решением. Все трое арбитров отдали победу Биволу со счётом 115:113.