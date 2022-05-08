Бивол победил Альвареса судейским решением

Сауля Альварес, Дмитрий Бивол (слева направо) / Фото vk.com/dmitrybivol

Российский боксёр полутяжелого веса Дмитрий Бивол одержал победу на мексиканцем Саулем Альваресом. По итогам встречи судьи единогласным решением победил представитель России. Таким образом, Бивол защитил пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

Встреча была рассчитана на 12 раундов и прошла всю дистанцию. В большинстве раундов было полное преимущество российского боксера, а Альварес практически все удары наносил мимо цели. В итоге все трое судей — Дэйв Моретти, Стив Вайсфельд и Тим Читхэм — отдали победу Биволу со счётом 115:113. Однако на авторитетном портале Boxrec средний счёт поединка с учётом мнения болельщиков должен был быть 117:110.

Таким образом, Бивол одержал 20-ю победу в 20 поединках. 11 раз он брал верх досрочно.

Для Альвареса это поражение стало вторым в карьере при 57 победах, из которых 39 были досрочным. Ещё две встречи мексиканец свёл вничью.

Отметим, что накануне боя российский боксёр первого тяжёлого веса Дмитрий Кудряшов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru заявил, что команда мексиканского боксёра совершила ошибку, выбрав в качестве соперника россиянина.