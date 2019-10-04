https://static.news.ru/photo/25417fee-e7f8-11e9-950e-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Нигерийский боец UFC Исраэль Адесанья (18-0) нокаутировал во втором раунде новозеландца Роберта Уиттакера (20-5) и стал чемпионом UFC в среднем весе.

Уиттакер начал бой первым номером и неплохо попадал по сопернику, сокращая дистанцию. Адесанья отвечал на взрывные атаки соперника ударами ногами с дистанции, а на последней секунде первого раунда отправил Уиттакера в тяжёлый нокдаун коротким ударом снизу.

Чемпион быстро оправился и во втором раунде продолжил наступать, но Адесанья сначала потряс его хай-киком, а затем на сближении снова попал с правой навстречу. От этого удара Уиттакер уже не смог оправиться и Марк Годдард мгновенно остановил встречу.

В соглавном бою вечера новозеландец Дэн Хукер перебил в стойке топового легковеса Эла Яквинту. Судьи отдали победу Хукеру со счётом 30:27 (двое) и 30:26. После боя Хукер бросил вызов бывшему временному чемпиону UFC в лёгком весе Дастину Порье.

Как сообщал News.ru, боксёр Геннадий Головкин победил по очкам Сергея Деревянченко и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе.