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Казахстанский боксёр Геннадий Головкин (40-1-1, 35 KO) победил по очкам украинца Сергея Деревянченко (13-2, 10 KO) и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF.

Головкин уверенно начал бой и уже в первом раунде отправил соперника в нокдаун, а затем открыл ему рассечение, однако во второй половине боя украинцу удалось переломить ход боя. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Головкину со счётом 115:112 (двое) и 114:113, однако зрители не согласились с этим решением и встретили его свистом.

Как сообщал News.ru, Хабиб Нурмагомедов заявил, что хочет провести бой на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.