Уже идут переговоры с UFC о моем бое в России, я сразу вспомнил про «Газпром Арену». Я здесь был, когда играли СКА и ЦСКА, это был абсолютный рекорд за всю историю хоккея, зрители заполнили 75 тысяч мест, я думаю, что смог бы это все заполнить, мне было бы интересно здесь подраться, — сказал Нурмагомедов на форуме Synergy Global Forum.