Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов планирует провести бой на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Уже идут переговоры с UFC о моем бое в России, я сразу вспомнил про «Газпром Арену». Я здесь был, когда играли СКА и ЦСКА, это был абсолютный рекорд за всю историю хоккея, зрители заполнили 75 тысяч мест, я думаю, что смог бы это все заполнить, мне было бы интересно здесь подраться, — сказал Нурмагомедов на форуме Synergy Global Forum.
Он отметил, что переговоры идут на март-апрель 2020 года.
Нурмагомедов рассказал о сильнейшем давлении во время боя с Порье, писал News.ru.
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