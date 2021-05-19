Емельяненко оценил навыки Дзюбы в ММА

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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко выразил готовность помочь форварду «Зенита» и сборной России Артёму Дзюбе в ММА. Слова бойца приводит портал «ВсёПроСпорт».

Слышал, что Артём Дзюба хотел бы попробовать себя в ММА. Я готов помочь ему в подготовке. Но драться с ним я не хочу: не поднимется у меня рука на капитана национальной сборной по футболу. Кстати, знаю, что он тренировался с Волковым и Тарасом Кияшко. И насколько я слышал, он совсем неплох, — сказал Емельяненко.

Он добавил, что двери его зала для Дзюбы всегда открыты.

17 мая Емельяненко, отсидевший срок за изнасилование, дал совет заключённому оппозиционеру Алексею Навальному.

В тот же день Дзюба высказался об атмосфере в Чечне и назвал её враждебной и угнетающей.