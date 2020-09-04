Жизнь после обвала: Apple и Tesla тянут рынки вниз

Американские IT-гиганты, ставшие оплотом надёжности как для самих граждан США, так и для иностранных трейдеров, столкнулись с обратной стороной своей якобы стабильности и перспективности для инвестиций. После продолжительного роста акции высокотехнологичных корпораций обвалились — котировки Tesla упали на 9%, Microsoft — на 6,2%, Google — на 5%, Amazon — на 4,6%, а Facebook — на 3,8%. Хотя ещё недавно заголовки СМИ пестрили сообщениями о том, как стремительно растёт благосостояние Илона Маска и как он продвигается вверх по лестнице миллиардеров Forbes. Можно ли считать, что вся сила американского IT, на который Вашингтон делает упор в развитии своей экономики, — на самом деле мыльный пузырь и что всё богатство «цифры» крайне хрупкое? NEWS.ru разбирался в деталях.

В нынешней ситуации во многом на котировки оказывали влияние статистические данные, опубликованные в США. Так, дефицит торгового баланса в Штатах за июль вырос до $63,6 млрд. Это оказалось значительно выше всех прогнозов, потому что эксперты в основном рассчитывали, что увеличение не превысит $58 млрд. Подобный рост довольно ощутимый — в июне показатель составлял $50,7 млрд.

Подлил негатива в общий котёл пессимизма и индекс деловой активности в сфере услуг. Его снижение за месяц составило 1,2 процентного пункта — 56,9%.

Конечно, в природе рынков — отсутствие одного и того же тренда и смена настроений у инвесторов и трейдеров. Поэтому рост и падение — вещи для биржи привычные.

Xinhua/Global Look Press

Американские рынки в последнее время действительно нетипично и непрерывно росли, но в какой-то момент коррекция должна была настать. В любом случае, рынок не может быть в «зелёной зоне» без остановок постоянно. И тут важно понимать, что это никак не связано с состояниями тех людей, которым принадлежат акции, с тем же Маском или Гейтсом. Брокеры покупают ценные бумаги просто потому, что акции растут в цене — такова психология трейдера, уверен старший аналитик «АТОН» Михаил Ганелин. При этом он считает, что катастрофы из-за обвала не произошло, а в дальнейшем ситуация всё же в итоге восстановится.

Я допускаю, что коррекция может продолжиться, то есть будет волатильность. Надо понимать, что правильной будет покупка акции, которую вы понимаете. Не просто потому, что растут или падают какие-то бумаги. Вопрос в том, готовы ли вы инвестировать на долгий срок. Надо разделять — вы спекулянт, который просто купил или продал, либо вы человек, который покупает долю в компании. Михаил Ганелин старший аналитик «АТОН» старший аналитик «АТОН»

Как считает аналитик БКС Айнур Дуйсембаева, текущие рыночные оценки технологических компаний указывают на определённый перегрев данного сектора. После существенной опережающей динамики акций технологических компаний относительно рынка в целом до конца года более предпочтительными инвестициями могут выступить бумаги из циклических секторов и секторов, пострадавших от введения карантинных мер.

Факторами ребалансировки инвесторов в пользу циклических секторов выступят прогресс в разработке вакцины и постепенное восстановление экономической активности на фоне объявленных триллионных экономических стимулов.

Если прогноз подтвердится, то на фоне восстановления экономики можно ожидать опережающую динамику акций следующих компаний: Caterpillar, DuPont, Starbucks, Tyson Foods, Coca-Cola, Walt Disney, Ulta Beauty и пр. Айнур Дуйсембаева аналитик БКС аналитик БКС

Таким образом, акции высокотехнологичных компаний не будут столь привлекательными для инвесторов и игроки будут смотреть в сторону других секторов.

С другой стороны, необходимо понимать, что в случае, если падение IT будет затяжным, этот сегмент экономики может потянуть за собой и другие отрасли. В условиях предвыборной гонки в США допустить такой провал было бы для Дональда Трампа заочным признанием своего поражения, и этой ситуацией неминуемо бы воспользовался Джо Байден.

Джо Байден Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Повторение кризиса, но только для сектора IT, подобного 2008-2009 годам, когда в Америке лопнул рынок ипотечного кредитования, казавшийся для многим непоколебимым и прочным, практически невозможно. Несмотря на то, что потери той же Apple во время торгов достигли рекордных $180 млрд (8%), её капитализация по-прежнему остаётся на уровне $2 трлн. Поэтому ресурсы выстоять перемену настроений инвесторов у Apple имеются.

Но американский IT-сектор по-прежнему довольно остро реагирует на слухи и скандалы. Достаточно вспомнить, как в середине 2018 года акции Facebook упали за одну торговую сессию на $119 млрд (19%) в связи с ситуацией, возникшей вокруг сбора данных Cambridge Analytica. На тот момент это было самым большим падением, зафиксированным в США. Между тем в марте 2020-го во время разгара коронавирусного кризиса падение капитализации Apple и Microsoft превышало $150 млрд — это говорит о том, что перед пандемией все равны.

Как реагировали в России

Если говорить о российской зоне торгов, отвечающих за акции иностранных компаний, то важно отметить, что на Московской бирже с 24 августа впервые появились бумаги компаний из индекса S&P 500. У инвесторов появилась возможность приобрести за отечественную валюту акции Twitter, Alphabet, Microsoft, Amazon, Facebook, а с 8 сентября и Apple. При этом дивиденды акционерам начислят в долларах. Всего речь идёт о 19 компаниях, список в IV квартале расширится до 50 организаций. Задержка именно с торгами «яблочниками» была связана процедурой дробления акций Apple.

Alberto Cattaneo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ожидается, что количество брокерских счетов достигнет 20 млн к концу года, что говорит о большом потенциале частных инвесторов. Однако акции иностранных компаний пока что у нас привлекают не более 10 тысяч активных клиентов.

Изначально торги всеми зарубежными ценными бумагами проходили только за пределами РФ. Это было связано с отсутствием необходимой нормативной базы и инфраструктуры. К тому же какой-либо потребности в листинге попросту не было. Все желающие торговали через иностранных брокеров, решая тем самым все проблемы. Не стоит забывать, что торговля иностранными акциями дороже в связи с особыми комиссиями, да и порог входа начинался от $50 тысяч, что исключало мелких инвесторов и начинающих игроков.

А крупные российские корпорации типа того же «Яндекса» также предпочитали торговаться за рубежом, поскольку в России дела с крупными инвесторами обстояли весьма посредственно. Всё это привело к тому, что частные инвесторы были лишены возможности покупать акции многих российских крупных брендов или зарубежных «дочек», присутствующих на отечественном рынке.

На среднесрочном восходящем тренде российские брокеры вполне могут усилить покупки американских акций, потому что для отечественного фондового рынка сейчас слишком много вызовов и угроз — начиная с ситуации с Алексеем Навальным и заканчивая повышением градуса геополитической напряжённости. Поэтому, скорее всего, вывод по произошедшему в США будет довольно простым: крупный игрок начал фиксировать прибыль, которая в итоге привела к возникновению эффекта «снежного кома» на фоне перегретого рынка. А в таких случаях обвалы довольно быстро отыгрываются. А этим стоит воспользоваться. Ведь интереса к российским акциям пока попросту некому испытывать.