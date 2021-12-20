Стало известно о планах Repsol уйти с российского рынка«Коммерсантъ»: компания Repsol продаст активы «Газпром Нефти»
Испанская компания Repsol намерена продать оставшиеся в России активы «Газпром нефти», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, это связано с изменениями в глобальной стратегии инвестора. Опрошенные газетой эксперты утверждают, что такое решение компания приняла из-за политики по общему снижению инвестиций в углеводороды.
Как отметили собеседники издания,
Испанская компания в октябре объявила о планах по переходу к углеродной нейтральности к 2050 году, увеличению инвестиций в возобновляемую энергетику и производство водорода, сокращению выбросов CO2 и ряду других экологических инициатив. По данным «Коммерсанта», Repsol станет первой иностранной компанией, уходящей из России по причине декарбонизации: до неё такие решения иностранные инвесторы принимали из-за санкций Запада.
В марте 2020 года Repsol заявила об убытках за квартал в размере €487 млн из-за падения цен на нефть и снижения спроса на фоне пандемии коронавируса.