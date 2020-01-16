Договорённость США и Китая по первому этапу торговой сделки не приведёт к росту мировых цен на нефть, считают опрошенные NEWS.ru эксперты. Они отмечают, что Вашингтон сохранил существующие пошлины на китайские товары, что будет сдерживать развитие мировой экономики и рост спроса на сырьё. Первая реакция рынка также оказалась достаточно спокойной — нефтяные котировки прибавляли в пределах 1%, не добираясь до $65 за баррель.

Мировые цены на нефть сдержанно отреагировали на подписание соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем. Эталонная марка Brent на торгах 16 января показывала рост не более 1% и даже возвращалась к уровню открытия — $64 за баррель.

Ранее Вашингтон и Пекин подписали пакет документов, относящихся к первой фазе торгового соглашения двух стран. Договорённость завизировали президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Соглашение вступит в силу спустя 30 дней с момента подписания.

Новость о предстоящей сделке была отыграна рынком раньше — в конце декабря-начале января, считает заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра „Альпари“» Наталья Мильчакова. По её мнению, небольшой рост цен связан не столько с подписанием торгового договора, сколько с реакцией на падение коммерческих запасов нефти в Штатах. По данным Управления по энергетической информации США за последнюю неделю они сократились почти на 2,5 млн баррелей.

Думаю, что в ближайшее время нефтяные цены будут находиться в районе $63-65 за баррель. У отметки $63 находится довольно сильный уровень поддержки, и котировки ниже этого уровня не пойдут. С другой стороны сильного роста сейчас тоже ожидать не стоит. Наталья Мильчакова заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари» заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»

Аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов полагает, что нефтетрейдеры не спешат поднимать цену фьючерсных контрактов, пока торговая сделка не заключена полностью.

Из заявлений Трампа следует, что большая часть пошлин не будет отменена как минимум до президентских выборов в США (ноябрь 2020 года. — прим. NEWS.ru). То есть, несмотря на заключение первой фазы торговой сделки, петля на шее Китая всё ещё остаётся. К тому же в Белом доме сказали, что если Пекин не будет выполнять взятые обязательства, они оставляют за собой право ввести новые ограничения. Сергей Дроздов аналитик ГК «ФИНАМ» аналитик ГК «ФИНАМ»

Первый этап торговой договорённости предполагает, что КНР в течение двух лет увеличит закупки у Соединённых Штатов товаров и услуг на общую сумму порядка $200 млрд. При этом ранее Вашингтон сообщал, что сохранит существующие пошлины в 25% на китайские товары объёмом около $250 млрд, а также в 7,5% на товары объёмом $120 млрд. По словам Дональда Трампа, эти ограничения станут козырем в переговорах по следующей фазе торговой сделки.

Соглашение с Китаем позволит ускорить рост американской экономики, считает министр финансов США Стивен Мнучин. Вместе с другим торговым договором между Соединёнными Штатами, Мексикой и Канадой (USMSA), оно даст ВВП страны дополнительные 0,5-0,75%, сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Заметным стимулом для роста мировой экономики, а вместе с ней и спроса на нефть торговое соглашение Вашингтона и Пекина не станет, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. По его словам, без реального снижения или отказа от пошлин со стороны США сохраняется риск, что КНР будет выполнять подписанное соглашение «спустя рукава».

Фаза один навязана Китаю Соединёнными Штатами, сближения сторон не произошло, и президент Трамп не показал, что готов пойти на отмену существующих тарифов. Китай принял сделку, но к реальному торговому сближению с США в ближайшее время, думаю, не готов. Пока подписанный договор не обещает, что мировая экономика от замедления развернётся к росту и будет подталкивать спрос на нефть и сырьевые цены. Поэтому последние и реагируют на это событие довольно сдержано, также как и остальные группы рыночных активов. Антон Покатович главный аналитик «БКС Премьер» главный аналитик «БКС Премьер»

В рамках первой фазы соглашения КНР согласилась увеличить закупку энергоносителей из США — на $18,5 млрд в первый год действия договора и на $33,9 млрд — во второй.

Наталья Мильчакова полагает, что дополнительные объёмы из США могут потеснить поставки в Китай из стран ОПЕК, но вряд ли повлияют на экспорт российских углеводородов. У России с КНР долгосрочные контракты, которые обеспечены поставками по нефтепроводу Восточная Сибирь — Тихий океан, а с декабря ещё и по газопроводу «Сила Сибири», отметила эксперт.

Один из тех, кто может потерять контракты на поставки сырья в Китай, — Иран. Ранее Стивен Мнучин заявил, что США пробуют добиться полного прекращения закупок Пекином иранской нефти. Эксперты считают, что это не в интересах КНР.

Покупка иранской нефти для Китая имеет два аспекта: во-первых, политический — продемонстрировать свою независимость от Вашингтона. Второй — экономический, поскольку Тегеран, скорее всего, продаёт сырьё китайским партнёрам с хорошим дисконтом, — отмечает Дроздов.

Надежда на спрос

Между тем ОПЕК повысила свой прогноз роста потребления нефти в 2020 году на 140 тыс. баррелей в сутки — до 1,22 млн. По мнению нефтекартеля, в этом году мировой спрос на чёрное золото достигнет 100,98 млн баррелей в сутки. Повышение прогноза связано с ожидаемым улучшением общей экономической ситуации. Так, рост мировой экономики в 2020 году может чуть ускориться — до 3,1%, по сравнению с 3% в прошлом году, отмечается в отчёте ОПЕК.

В тоже время Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз роста спроса на нефть в 2020 году на уровне 1,2 млн баррелей в сутки. Это больше, чем в прошлом году, но ниже среднего значения за десять лет в 1,5 млн, отмечают в МЭА.

Прогнозы по росту мировой экономики могут не оправдаться, предупреждает Сергей Дроздов. Он отмечает, что в настоящее время она находится на пике очередного цикла и единственное, что не даёт ей упасть, — действия крупнейших центральных банков, которые продолжают «накачивать» деньгами мировые рынки. Как только они прекратят свои стимулирующие меры, мы увидим снижение цен, считает эксперт.

Rong Bo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Антон Покатович отмечает, что прогнозируемого роста спроса на нефть недостаточно, чтобы удержать баланс на сырьевом рынке без усилий по сокращению добычи участниками соглашения ОПЕК+. Если этот механизм перестанет работать, нефтяной рынок может быстро захлестнуть волна профицита и значительного снижения котировок, предупреждает эксперт.

Напомним, в начале декабря страны ОПЕК+ договорились дополнительно сократить добычу нефти в первом квартале 2020 года на 500 тыс. баррелей в сутки — до 1,7 млн.

По словам Покатовича, в январе на фоне традиционно низкого спроса на нефть стоимость марки Brent будет держаться в диапазоне $64-66 за баррель. В феврале-марте потребление начнёт расти, и к концу первого квартала котировки, по словам эксперта, могут подняться до $65-68.

Нефтяной рынок также не оставил без внимания новость об уходе в отставку правительства России, полагает Наталья Мильчакова. По её словам, хотя принципиальных изменений в энергетической политике не ожидается, участники торгов могут быть обеспокоены тем, кто станет новым министром энергетики и будет ли продолжаться сделка ОПЕК+ и тесное сотрудничество с нефтекартелем.

Влияние новости об отставке правительства России очень сдержанное, считает Антон Покатович. Он отмечает, что позиция нашей страны в рамках ОПЕК+ зафиксирована энергетической стратегией, на которую вряд ли может повлиять смена кабинета министров. К тому же есть вероятность того, что действующий глава Минэнерго Александр Новак может вернуться к своей должности уже в новом правительстве, отмечает эксперт.