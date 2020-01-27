Стоимость нефти опустилась ниже $60 за баррель — до минимального значения почти за три месяца. Основной причиной аналитики называют вспышку коронавируса в Китае и связанные с этим опасения, что главный покупатель сырья в мире вдруг снизит спрос на энергоносители. Эксперты полагают, что сообщения и слухи о том, что происходит в КНР будут и дальше трясти нефтяной рынок. Куда могут двинутся цены на сырьё — в материале NEWS.ru.
Котировки нефти упали до таких отметок впервые с 1 ноября прошлого года. На торгах 27 января стоимость эталонной марки Brent теряла более 2% и уходила к уровню $58,5. В целом за последнюю неделю сырьё подешевело более чем на 10%.
Эксперты связывают падение цен, в первую очередь с продолжающимся распространением в Китае коронавируса. В настоящее время количество смертельных случаев выросло до 81, общее число заболевших оценивается более чем в 2700 человек, передаёт Reuters. В попытке сдержать дальнейшее расползание вируса власти Китая решили продлить каникулы, связанные с празднованием Нового года по лунному календарю, а крупные компании предлагают своим сотрудникам работать из дома.
Распространение коронавируса в Китае негативно отражается в первую очередь на китайской экономике, потребляющей больше всего нефти в мире. Поэтому замедление роста ВВП неизбежно снижает спрос на углеводороды. Если ситуация с эпидемией не будет купирована в ближайшее время (что вряд ли, так как власти КНР не станут признавать, что ситуация развивается по негативному сценарию), нефтяные цены продолжат снижаться и дальше близко к уровню $55 за баррель.
В Китае, действительно, снижается спрос на энергоносители, но причина этого — не коронавирус, отмечает профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов. По его словам, это традиционное зимнее падение, вызванное празднованием китайского Нового года. Вся страна практически не работает 15 дней — снижаются объёмы и темпы производства, особенно по энергоёмким отраслям, а затем в середине февраля и в марте идёт восстановление, поясняет эксперт.
Цены на нефть падают, потому что вокруг коронавируса в Китае ходит огромное количество слухов. Последние из них говорят о том, что Китай скрывает реальные масштабы распространения вируса. И хотя источники этих слухов находятся в Гонконге и США, тем не менее рынок в это верит, и идёт массовая рассылка предупреждений, что Пекин может прийти к коллапсу в течение нескольких месяцев на фоне борьбы с болезнью.
Эксперт отмечает, что Китай ежегодно наращивает объёмы покупки нефти примерно на 18-20%, поэтому слухи вокруг Китая будут и дальше влиять на сырьевой рынок. К тому же существуют опасения, что вспышка коронавируса может иметь и социальные последствия, а именно возмущение против властей, которые пока не могут победить смертельную болезнь. Если на это наложить ещё и проигрыш КНР в торговых переговорах с США, возникает фактор социальной нестабильности, предупреждает специалист.
Алексей Маслов полагает, что пик опасений и слухов вокруг Китая придётся на февраль, когда будет расти число заболеваний, особенно после окончания празднования Нового года. Но уже в марте ситуация стабилизируется, предполагает профессор. Он напоминает, что схожая ситуация была в 2003 году во время вспышки заболеваний атипичной пневмонией. Тогда погибли 800 человек, а заболело 8 тысяч, в том числе и за рубежом. В этот раз распространение идёт быстрее, но и вирус менее жёсткий.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов полагает, что реакция рынка на распространение коронавируса будет непродолжительной. По его словам, в ближайшую неделю цены сорта Brent могут вернуться выше уровня $60 за баррель, а к концу первого квартала котировки окажутся в диапазоне $60-65.
Реакция ОПЕК
Ситуация в Китае и её влияние на сырьевой рынок привлекла внимание и крупнейших нефтедобытчиков. Так, министр энергетики Саудовской Аравии — принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд — выразил уверенность, что распространение короновируса удастся сдержать. Он также отметил, что ситуация с новым заболеванием имеет очень ограниченное влияние на мировое потребление нефти. В частности эпидемия атипичной пневмонии в 2003 году не привела к заметному снижению потребления энергоносителей.
Принц также считает, что Саудовская Аравия вместе с другим членами ОПЕК и участниками соглашения о сокращении добычи ОПЕК+ способны стабилизировать ситуацию на мировом рынке, если это потребуется.
Несмотря на потенциальное негативное воздействие на нефтяной спрос со стороны коронавируса, рыночный баланс может быть выровнен за счёт механизма ОПЕК+. Участники альянса могут сохранить или увеличить объёмы сокращения добычи, оказывая поддержку ценам.
По словам эксперта, помимо распространения коронавируса, дополнительным негативом для сырьевых цен стало заявление в Давосе главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля о том, что на протяжении всего 2020 года ожидается профицит на мировом нефтяном рынке. До этого руководитель МЭА говорил, что ожидает «избытка» в 1 млн баррелей в сутки как минимум в первом полугодии.
В этой связи Артём Деев полагает, что встреча ОПЕК+ в Вене в марте, возможно, закончится решением об очередном сокращении квот на добычу, но глобально на рынок не повлияет, поскольку в течение всего года там прогнозируется профицит нефти. В ближайшей перспективе стоит ожидать дальнейшего снижения сырьевых котировок, в целом по году они могут составить $50-55 за баррель, подытожил эксперт.
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