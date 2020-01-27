Стоимость нефти опустилась ниже $60 за баррель — до минимального значения почти за три месяца. Основной причиной аналитики называют вспышку коронавируса в Китае и связанные с этим опасения, что главный покупатель сырья в мире вдруг снизит спрос на энергоносители. Эксперты полагают, что сообщения и слухи о том, что происходит в КНР будут и дальше трясти нефтяной рынок. Куда могут двинутся цены на сырьё — в материале NEWS.ru.

Котировки нефти упали до таких отметок впервые с 1 ноября прошлого года. На торгах 27 января стоимость эталонной марки Brent теряла более 2% и уходила к уровню $58,5. В целом за последнюю неделю сырьё подешевело более чем на 10%.

Эксперты связывают падение цен, в первую очередь с продолжающимся распространением в Китае коронавируса. В настоящее время количество смертельных случаев выросло до 81, общее число заболевших оценивается более чем в 2700 человек, передаёт Reuters. В попытке сдержать дальнейшее расползание вируса власти Китая решили продлить каникулы, связанные с празднованием Нового года по лунному календарю, а крупные компании предлагают своим сотрудникам работать из дома.

Распространение коронавируса в Китае негативно отражается в первую очередь на китайской экономике, потребляющей больше всего нефти в мире. Поэтому замедление роста ВВП неизбежно снижает спрос на углеводороды. Если ситуация с эпидемией не будет купирована в ближайшее время (что вряд ли, так как власти КНР не станут признавать, что ситуация развивается по негативному сценарию), нефтяные цены продолжат снижаться и дальше близко к уровню $55 за баррель. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets руководитель аналитического департамента AMarkets

В Китае, действительно, снижается спрос на энергоносители, но причина этого — не коронавирус, отмечает профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов. По его словам, это традиционное зимнее падение, вызванное празднованием китайского Нового года. Вся страна практически не работает 15 дней — снижаются объёмы и темпы производства, особенно по энергоёмким отраслям, а затем в середине февраля и в марте идёт восстановление, поясняет эксперт.

Цены на нефть падают, потому что вокруг коронавируса в Китае ходит огромное количество слухов. Последние из них говорят о том, что Китай скрывает реальные масштабы распространения вируса. И хотя источники этих слухов находятся в Гонконге и США, тем не менее рынок в это верит, и идёт массовая рассылка предупреждений, что Пекин может прийти к коллапсу в течение нескольких месяцев на фоне борьбы с болезнью. Алексей Маслов профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ

Эксперт отмечает, что Китай ежегодно наращивает объёмы покупки нефти примерно на 18-20%, поэтому слухи вокруг Китая будут и дальше влиять на сырьевой рынок. К тому же существуют опасения, что вспышка коронавируса может иметь и социальные последствия, а именно возмущение против властей, которые пока не могут победить смертельную болезнь. Если на это наложить ещё и проигрыш КНР в торговых переговорах с США, возникает фактор социальной нестабильности, предупреждает специалист.

Алексей Маслов полагает, что пик опасений и слухов вокруг Китая придётся на февраль, когда будет расти число заболеваний, особенно после окончания празднования Нового года. Но уже в марте ситуация стабилизируется, предполагает профессор. Он напоминает, что схожая ситуация была в 2003 году во время вспышки заболеваний атипичной пневмонией. Тогда погибли 800 человек, а заболело 8 тысяч, в том числе и за рубежом. В этот раз распространение идёт быстрее, но и вирус менее жёсткий.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов полагает, что реакция рынка на распространение коронавируса будет непродолжительной. По его словам, в ближайшую неделю цены сорта Brent могут вернуться выше уровня $60 за баррель, а к концу первого квартала котировки окажутся в диапазоне $60-65.

Реакция ОПЕК

Ситуация в Китае и её влияние на сырьевой рынок привлекла внимание и крупнейших нефтедобытчиков. Так, министр энергетики Саудовской Аравии — принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд — выразил уверенность, что распространение короновируса удастся сдержать. Он также отметил, что ситуация с новым заболеванием имеет очень ограниченное влияние на мировое потребление нефти. В частности эпидемия атипичной пневмонии в 2003 году не привела к заметному снижению потребления энергоносителей.

Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Принц также считает, что Саудовская Аравия вместе с другим членами ОПЕК и участниками соглашения о сокращении добычи ОПЕК+ способны стабилизировать ситуацию на мировом рынке, если это потребуется.

Несмотря на потенциальное негативное воздействие на нефтяной спрос со стороны коронавируса, рыночный баланс может быть выровнен за счёт механизма ОПЕК+. Участники альянса могут сохранить или увеличить объёмы сокращения добычи, оказывая поддержку ценам. Игорь Галактионов эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер»

По словам эксперта, помимо распространения коронавируса, дополнительным негативом для сырьевых цен стало заявление в Давосе главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля о том, что на протяжении всего 2020 года ожидается профицит на мировом нефтяном рынке. До этого руководитель МЭА говорил, что ожидает «избытка» в 1 млн баррелей в сутки как минимум в первом полугодии.

В этой связи Артём Деев полагает, что встреча ОПЕК+ в Вене в марте, возможно, закончится решением об очередном сокращении квот на добычу, но глобально на рынок не повлияет, поскольку в течение всего года там прогнозируется профицит нефти. В ближайшей перспективе стоит ожидать дальнейшего снижения сырьевых котировок, в целом по году они могут составить $50-55 за баррель, подытожил эксперт.