Нефть марки Brent выросла в цене на 5,01%

Цена фьючерса на нефть марки Brent, поставка которого запланирована на январь 2022 года, на лондонской бирже ICE растёт на 5,01%. Она составляет $75,18 за баррель, об этом свидетельствуют сведения торговой площадки на 03:59 мск. Параллельно с нею на на 5,62%, до $71,98 за баррель росла и стоимость фьючерса на нефть марки WTI.

На состояние к 04:07 мск нефть марки Brent продавалась по цене $74,62 за баррель (+4,23%). Стоимость фьючерса на нефть марки WTI также подросла до значения в 4,93%, до $71,51 за баррель.

Ранее сообщалось о том, что было зарегистрировано рекордное падение цена на нефть марки Brent с на 10,27%, до $73,7 за баррель. Снижение котировок произошло на фоне сообщений о новом штамме корoнавируса, а также в связи с риском перeизбытка сырья в начале 2022 года.

Согласно решения стран, входящих в ОПЕК+, с мая 2020 года разработка топлива была сокращена на 9,7 млн баррелей в сутки по причине падения спроса на нефть из-за пандемии коронавируса. В дальнейшем добыча стала вновь увеличиваться на 400 тысяч баррелей в сутки. При этом несколько стран, включая Японию и США, решили открыть свои нефтяные резервы для стабилизации ситуации.

Эксперты предрекли новый суперцикл на энергетическом рынке, который отразится на росте цен на нефть в мире. Вероятность того, что цена преодолеет отметку $100 за баррель, довольна высокая.