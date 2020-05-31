Российская валюта начинает лето на мажорной ноте. Котировки доллара опускаются ниже 70 рублей — важнейшего технического и психологического уровня. Рубль поддерживают несколько факторов. Продолжается повышение нефтяных цен по мере выхода многих стран из карантина и постепенного увеличения деловой активности. Превышение предложения над спросом сокращается. Кроме того, участники рынка ожидают, что на встрече стран-экспортёров ОПЕК+ 9-10 июня может быть продлено соглашение об объёмах сокращения добычи. Всё это приводит к тому, что цена барреля Brent пробила вверх сильный уровень $37,1 и вышла на рубеж $37,5-38,1.

В целом на финансовых рынках — подъём рисковых активов, к которым относятся нефть и рубль. Дело не только в выходе из периода пандемии. Но и в том, что беспрецедентные меры вливания денег в ведущих экономиках приводят к их выплёскиванию на фондовые, сырьевые рынки, поддерживая котировки. Помимо этого, пока не оправдываются опасения о развёртывании новой «торговой войны» между США и Китаем из-за протестов в Гонконге. Американский лидер Дональд Трамп на пресс-конференции по данной проблеме благоразумно не объявил о новых торговых мерах против Китая. Это также поддержало оптимизм.

Но в самих США из-за массовых выступлений в связи с событиями в Миннесоте усилилась напряжённость, что приводит к ослаблению доллара и косвенно также снижает его курс к рублю. С этих позиций на текущей неделе важен отчёт по рынку труда в США в пятницу, 5 июня. Он обычно значимо воздействует на курс доллара, пояснил трейдер и главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

В России также есть локальные факторы поддержки нашей валюты. Прежде всего, это ожидание снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 16 июня. Инвесторы покупают российские гособлигации, дающие пока более высокую доходность. Кроме того, продолжаются продажи валюты в рамках «бюджетного правила» при цене нефти ниже $42,4. Но по мере роста нефтяных котировок сумма продаж может быть сокращена. Поэтому важным событием может стать решение ЦБ РФ в среду, 3 июня, об объёмах данных валютных интервенций.

В целом, учитывая совокупность указанных и иных факторов, можно предположить, что в течение недели курс будет колебаться в основном в диапазоне 68,6-72,7 рубля за доллар. Марк Гойхман трейдер и главный аналитик TeleTrade трейдер и главный аналитик TeleTrade

ОПЕК снова соберёт все страны

В центре внимания находится предстоящая встреча ОПЕК+, которая может состояться 4 и 5 июня, а не 9-10 июня, как планировалось ранее. Главной темой станет оценка эффективности действующих ограничений, а также их продление ещё на три месяца.

Главным противником продления срока первого двухмесячного периода, который предполагал большее снижение добычи в рамках соглашения ОПЕК+, является Россия, которая хочет в июле начать уменьшать сокращение добычи, согласованное ранее со странами ОПЕК+. Как показала практика, подобное несогласие может стать камнем преткновения в продлении текущей сделки.

Тем не менее, судя по котировкам, инвесторы связывают некий оптимизм с предстоящий встречей. В случае, если ограничения будут продлены, цены могут достичь уровня в $40 за баррель по Brent, считает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Цены на нефть также поддерживает снижение предложения со стороны производителей США. Об этом свидетельствует продолжающееся уменьшение буровой активности в США. По данным нефтесервисной Baker Hughes, количество активных буровых установок в Штатах на прошлой неделе сократилось на 17 единиц — до 301 установки.

Также в фокусе внимания на этой неделе будет статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США. На этой неделе ожидается снижение запасов после значительного роста на прошлой. Если прогноз оправдается, он также может стать подспорьем для роста цен. Иван Капустянский ведущий аналитик Forex Optimum ведущий аналитик Forex Optimum

Уверенность в золоте

Золото уверенно дорожает вот уже два года: после небольшого перерыва в марте, когда инвесторы закрывали позиции по всем возможным инструментам, металл успел отбить все потери и устремился к новым максимумам — $1750. В данный момент складываются все условия для дальнейшего роста цен: сверхмягкая монетарная политика ФРС грозит обесценить доллар в долгосрочной перспективе, а усиление глобальной напряжённости способно усилить спрос на безопасные активы. Серебро традиционно недооценено к золоту из-за превышения предложения над спросом, и в последние месяцы из-за резкого взлёта цены на благородный металл разрыв стал ещё больше. Тем не менее, ситуация начала меняться: во время карантина производство серебра сократилось почти на 66%, тогда как активность в Мексике и Перу стала снижаться из-за истощения рудников ещё в конце прошлого года. Если принять во внимание возобновление промышленной активности после отмены карантина, серебро может порадовать инвесторов даже больше, чем золото: краткосрочная цель — $19,5 (+10% от текущих цен), считает директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

В ближайшее время участники рынка будут крайне внимательно следить за отношениями КНР и США, которые снова начали ухудшаться после небольшого перерыва. В конце прошлой недели Трамп анонсировал ряд санкций против Китая за законопроект о национальной безопасности в Гонконге. Сильнее всего на китайскую экономику должна оказать влияние отмена преференций для острова, через который материковый Китай имеет доступ к мировому финансовому рынку и технологии «двойного назначения». Кроме того, китайские эмитенты могут быть удалены из списка торгуемых в США за осуществление недобросовестных действий. Вероятнее всего, отмечает Дадашев, Пекин не оставит данные действия без внимания: растут шансы на ответные меры против американских компаний, осуществляющих деятельность на территории КНР.

Таким образом, спрос на рисковые активы будет актуальным и дальше. ФРС прогнозирует восстановление американской экономики лишь к 2022 году, вследствие чего сохраняется необходимость в стимулирующих программах, которые возможны лишь за счёт активной работы «печатного станка». В ближайшую неделю котировки должны вновь попробовать преодолеть отметку в $1750 и в случае успеха устремиться к уровню в $1800.