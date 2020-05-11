Валюты развивающихся стран дорожают против доллара на фоне активной работы «печатного станка» ФРС. Правительство США выпускает долговые бумаги для финансирования беспрецедентных мер, одобренных конгрессом в рамках поддержки экономики. Основной спрос на них исходит со стороны Федрезерва: в ближайшее время ведомство может приобрести облигации более чем на $3 трлн.

Слабый доллар помог нивелировать давление с сырьевых активов, в том числе и нефтяного рынка, благодаря чему чёрное золото продолжило восстанавливать свои позиции. Из внешних факторов стоит отметить снижение напряжённости между США и КНР, чьи представители договорились усилить сотрудничество в области экономики и здравоохранения, а также данные по безработице в Штатах, которые оказались несколько лучше, чем ожидалось, — в апреле без работы остались 20,5 млн человек.

Поддержку рублю, по мнению трейдера и эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева, оказывают и нерезиденты, желающие приобрести ОФЗ: глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина намекнула на возможное снижение ставки на 100 базисных пунктов с текущей отметки в 5,5%.

Инвесторы стремятся приобрести бумаги по нынешним, более выгодным условиям. Вследствие повышенного спроса доходность ОФЗ упала ниже 6%. Минфин планирует увеличить объёмы размещения бумаг до 4 трлн рублей (вместо прежнего плана в 2,3 трлн рублей), чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета.

Таким образом, приток средств из-за рубежа и массовые покупки ОФЗ в ближайшие месяцы будут оказывать поддержку курсу, который способен в кратчайшие сроки вновь опуститься ниже отметки в 73,4 рубля за доллар. Геннадий Николаев трейдер и аналитик Академии управления финансами и инвестициями трейдер и аналитик Академии управления финансами и инвестициями

На неделе ожидаются данные по ВВП Великобритании и Германии за первый квартал, а также информация по объёму промышленного производства в Китае за апрель и индекс розничных продаж из США. Эти данные позволят оценить, как крупные экономики справляются с возникшими проблемами, и уточнить прогнозы касательно потенциальных потерь от карантинных мер.

Нефть пытается держаться

В последние дни котировки нефти Brent, отступив от «дна» в $16 за баррель, держатся вокруг сильного технического и психологического рубежа $30. Это некий «магнит», притягивающий цену и снизу, и сверху, не позволяя ей существенно уйти ни в одну сторону. Такое равновесие сложилось из-за противодействия противоположных драйверов.

С одной стороны, есть позитив ожиданий увеличения спроса в связи с некоторым ослаблением ограничительных мер против пандемии в различных странах. Появляются признаки повышения деловой активности, начинается автомобильный сезон. Однако есть опасения, что восстановление будет крайне медленным и не достигнет в ближайшие месяцы и половины произошедшего падения спроса на 30%, или на 30 млн баррелей в день, рассказал трейдер и ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

На стороне предложения — также противоречивые настроения. Началось действие сделки ОПЕК+ по сокращению добычи на 9,7 млн баррелей. Добыча и в США сократилась примерно на 1 млн. Саудовская Аравия объявила о намерении углубить уменьшение производства нефти в июне дополнительно также на 1 млн баррелей, до 7,5 млн,то есть почти на 40% меньше, чем в апреле. Но и здесь есть понимание того, что даже при этом предложение по-прежнему сильно превышает спрос, и запасы не уменьшаются.

Ситуация неопределённая и в отношении общих настроений на финансовых рынках, которые влияют на цены такого рискового актива, как чёрное золото. Склонность к рискам сменяется осторожностью и пессимизмом. На рынки давит и новое обострение торгового и геополитического противостояния США и Китая из-за предъявления последнему претензий в связи с распространением коронавируса. Иван Капустянский ведущий аналитик Forex Optimum ведущий аналитик Forex Optimum

На текущей неделе не предусмотрены значимые события, воздействующие на нефтяной рынок. Тем не менее, важны будут новые данные о запасах в США 13 мая. Также есть вероятность сохранения действия противонаправленных факторов, что даст возможность нахождения котировок в основном в сложившемся диапазоне $28-32 по Brent.

Консолидация рынка золота

Рынок золота продолжает консолидацию в узком коридоре в $1680-1740 за унцию, которая длится уже на протяжении последних пяти недель. Отчасти это обусловлено необходимостью аккумуляции новых сил для продолжения среднесрочного восходящего тренда после того, как раньше за этот же срок драгоценный металл успел подорожать на 20%. Также это объясняется активным восстановлением риск-аппетитов на мировых финансовых рынках, которые способствовали рекордному с 1930-х годов отскоку рынка акций США в апреле, а также уменьшением темпов эмиссии ФРС со $125 млрд в день до $12 млрд.

Однако консолидация, а не коррекция цен золота на установившихся уровнях, указывает на благоприятные перспективы и высокие шансы увидеть новый виток роста в ближайшем будущем. В марте котировки подтвердили уровень в $1560 в качестве поддержки, что предполагает потенциал роста к $1800 за унцию и к $1920 с потенциалом выхода на новые исторические максимумы, пояснил NEWS.ru руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Уменьшение темпов работы «печатного станка» ФРС, основного драйвера повышения интереса к драгметаллу как инструменту защиты от инфляции, не должно настораживать, поскольку носит временный характер. Из-за введённых карантинных мер в США дефицит бюджета превысит изначально запланированный $1 трлн и, согласно текущим оценкам Бюджетного управления конгресса, составит $3,7 трлн. Для финансирования антикризисных мер ранее власти США выделили $2,2 трлн, американский Минфин намерен привлечь с долгового рынка во втором квартале астрономическую сумму в $3 трлн, что вряд ли пройдёт безболезненно для финансовых рынков.

В условиях отсутствия необходимого объёма ликвидности у первичных дилеров, на которых ляжет основное бремя покупки гособлигаций США в условиях сокращения интереса со стороны зарубежных центральных банков, ФРС будет вынужден увеличить объём эмиссии долларов и, как следствие, монетизации госдолга, который к концу года, как ожидается, превысит размер ВВП.

Впрочем, вполне возможно, что держателям длинных позиций по золоту не придётся ждать столь долго. Рынок акций может начать коррекцию в ближайшие дни, что вызовет новую волну притока средств в воспринимаемый как защитный актив золото. Инвесторы проигнорировали неутешительные финансовые результаты за первый квартал, которые отразили лишь две недели карантина в марте. Михаил Коган руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами

Однако следующий сезон квартальных отчётов, который стартует через два месяца с небольшим, уже затронет апрель и май — то время, когда во всех странах мира действовали меры социальной дистанции и запрет на проведение массовых собраний. При этом после отскока американского рынка он уже оценивается дороже по мультипликаторам, чем в момент установления рекордов в феврале. Толчком могут стать трения между США и Китаем. Теряющий очки в предвыборной гонке президент Штатов Дональд Трамп намерен использовать тему COVID-19 для усиления нажима на Китай, в то время как в Поднебесной уже не исключают выхода из «торговой сделки», что может дестабилизировать настроения на финансовых рынках и создать дополнительное давление на мировую экономику.