Основные факторы, влияющие на рубль, всем давно известны. Ключевой из них — цены на нефть. После заключения сделки ОПЕК+ по сокращению добычи стоимость чёрного золота не пошла вверх, как многие того ожидали. Это связано с общемировым карантином, из-за которого произошло падение спроса. Странам во время изоляции уже не надо столько нефти, как раньше. Производство остановлено, авиасообщения отменены, да и автомобилем сейчас не пользуются без особой нужды. Поэтому тех сокращений, что оговорены в сделке ОПЕК+, мало.

Второй фактор — решение ЦБ по процентной ставке. Оно должно быть объявлено в эту пятницу, 24 апреля. Эксперты ожидают или сохранения ставки на уровне 6%, или её понижения до 5,75%. О том, что ставка может быть понижена в качестве противокризисной меры, заявляла ранее Эльвира Набиуллина.

Эльвира Набиуллина Сергей Булкин/NEWS.ru

Третий фактор — это, конечно, карантин в России. Несмотря на принятые правительством меры, сдержать распространение инфекции не удалось. Каждый день мы наблюдаем увеличение числа заразившихся. Остаётся лишь надеяться, что у нас болезнь будет протекать не в таких тяжёлых формах и не приведёт к большому количеству смертей, как в других странах.

К тому же эта борьба обещает быть долгой. Если посмотреть на опыт Китая, то мы увидим, что 31 декабря 2019 года власти сообщили о вспышке неизвестной формы пневмонии. И с 23 января в КНР начались карантинные мероприятия. Только 24 марта Китай снял большинство ограничений, введённых для своих граждан. Другими словами, стране потребовалось три месяца карантина, чтобы побороть пандемию. А мы пока лишь на первом.

Конечно, этот вопрос в компетенции специалистов-эпидемиологов. Но Китаю потребовалось несколько месяцев на борьбу, также граждане КНР соблюдали железную дисциплину. А у нас ввели карантин, а народ отпраздновал это шашлыками. Так что вряд ли мы справимся быстрее. Алена Лапицкая независимый эксперт по личным инвестициям независимый эксперт по личным инвестициям

В итоге рубль в ближайшее время не ждёт ничего хорошего. И нам придётся жить в этом негативном фоне. Поэтому вполне логичными, считает эксперт, будут рекомендации по паре USD/RUB покупать валюту до отметки 80–81 рубль за доллар. Перспектива среднесрочная, однако все факторы именно на стороне укрепления доллара.

Нефть под прессом

Нефтяные цены продолжают находиться под давлением, опустившись с 17 по 20 апреля с $29 до $27,3 за баррель Brent. Сейчас, кажется, всё складывается против рынка сырья. Вышедшие на днях новые отчёты ОПЕК и МЭА прогнозируют сильнейшее в истории падение спроса из-за пандемии. ОПЕК говорит о сокращении на 20 млн баррелей в сутки в апреле и 12 млн — во II квартале. Причём эти оценки можно считать оптимистичными, поскольку картель сам по себе — заинтересованная организация.

МЭА, стоящая «над рынком», приводит такие цифры: 29 млн баррелей и 23,1 млн соответственно. В таких условиях объявленное ОПЕК+ уменьшение добычи на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне явно недостаточно для балансировки рынков, даже если к нему присоединятся другие страны, считает главный аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман. По его словам, рынок опасается и того, что скоро из-за чрезмерной добычи нефть просто негде будет хранить, поскольку мировые ёмкости близки к заполнению.

Кроме того, новым проявлением избытка предложения нефти стало снижение числа буровых установок в США на 66 единиц за неделю до 17 апреля, зафиксированное нефтесервисной компанией Baker Hughes.

Пожалуй, единственным относительным позитивом выступает снижение числа новых заболевших от коронавируса в мире против пиковых значений апреля, приближавшихся к 100 тысяч в день. Можно предполагать, что пандемия в целом выходит на своё плато. Ряд стран объявляют о смягчении мер карантина. Кроме того, замедление снижения нефтяных цен связано и с тем, что во многом негатив уже учтён в котировках. Марк Гойхман главный аналитик «ТелеТрейд» главный аналитик «ТелеТрейд»

На текущей неделе их перспективы связаны с проявлением тех же перечисленных факторов. Важными будут данные по развитию эпидемии и борьбе с ней. Традиционно рынок обратит внимание в среду, 22 апреля, на объём запасов нефти и её производство в США. В течение недели, в зависимости от поступающих текущих новостей и заявлений, возможна высокая волатильность на этом неспокойном и эмоциональном рынке. Вероятный диапазон колебаний котировок поэтому достаточно широк — $25–30 за баррель Brent.

Золото будет расти

Тренд по золоту остаётся восходящим, несмотря на снижение котировок последних трёх дней. Поэтому после коррекции ожидается дальнейший рост с превышением отметки $1747,7 за тройскую унцию. О потенциальном развороте тенденции можно будет говорить только после обновления минимума в $1640,8.

Коррекция в золоте на прошлой неделе была обусловлена ростом аппетита к риску после выступления Дональда Трампа. Президент США изложил новые рекомендации о поэтапном выходе штатов из карантинных мер в три стадии с целью оживить экономику страны. Однако пока не начались конкретные действия возврата к нормальной экономической жизни, эти заявления стоит воспринимать как словесные интервенции, напомнил ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Кроме слов Трампа оснований для быстрого возврата к прежней экономической жизни в США нет. Количество заражённых в Штатах продолжает расти, хотя и не такими высокими темпами. Это значит, что пик заболеваемости ещё не пройден, поэтому реальных оснований для перезапуска пока нет.

Как считает Капустянский, на этом фоне у золота есть все основания продолжить рост. Однако трудно сказать, до каких уровней оно может вырасти, но с высокой долей вероятности можно предположить, что рост продолжится до тех пор, пока не будет понятно, где может быть дно кризиса, вызванного пандемией коронавируса.