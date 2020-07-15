Барабанная дробь негатива и повсеместной неопределённости разнеслась по рынкам, когда обострилась торговая война, рухнули индексы ожиданий менеджеров по закупкам (PMI), а во многих местах геополитическая обстановка особенно накалилась. Между тем доллар оставался сильным, достигнув самого высокого уровня за последние 20 лет, глобально ужесточая финансовые условия, «убивая» всё новые ростки и прокладывая путь к ослаблению экономического роста. Кульминацией этого стала глобальная «гонка ко дну» и соответствующее движение цен на целый ряд активов.

Эта тема, быть может, и возьмёт паузу в конце лета, но она без сомнения вернётся, как только снова пропадёт уверенность в наличии у центральных банков волшебной палочки.

Повышение неопределённости приводит к расширению доверительных интервалов, снижению точности прогнозов и естественному уклону в отрицательную сторону, так как неопределённость тормозит инвестиционные и потребительские решения для всех участников экономики. Пессимизм достигнет пика в августе, когда инвесторы предпочтут негативный конец прогнозного диапазона, с экстремальным позиционированием в сторону безопасных гаваней в ожидании экономического конца света. Поэтому временная передышка на торговом фронте и ряд данных, которые уже не так сильно разочаровывали, обеспечили резкое изменение настроений, рассказал NEWS.ru рыночный стратег Saxo Bank Элеанор Крейг.

Развитие этого чрезвычайно негативного уклона и слабое позиционирование относительно любых хороших новостей вызвали заметную консолидацию в безопасных активах и сейсмические пертурбации под поверхностью рынка: фактор «динамики» (а с ним активы с низкой бетой и минимальной волатильностью) упал, а «стоимости» — резко отскочил вверх. Это оставляет возможность временного ослабления в сентябре «гонки к нулю». Действия регуляторов, направленные на противодействие затуханию экономического роста, оттягивают на себя инициативу в изменении цен, тем более что геополитические трения снизились в преддверии «золотой недели» в Китае и IV пленарной сессии ЦК КПК.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Однако баланс вероятностей указывает, что всё это лишь временный скачок против тренда, уверен Крейг. Политические разногласия остаются нерешёнными, так что замедленный рост и сниженные процентные ставки сохранятся в течение длительного периода экономической неэффективности. Резервный банк Австралии в октябре снова сократит курс наличных, а в США FOMC обеспечит ещё одно снижение ставки на 25 базисных пунктов к концу года, поскольку рост американской экономики замедляется, приближаясь к мировым темпам.

Не обманывайтесь затишьем на геополитическом фронте: напряжённость остаётся высокой. На самом деле современная геополитическая ситуация продолжает расшатываться, поскольку проблемы не решаются, а только откладываются на потом. Длинный список разногласий нельзя просто замести под ковёр, так что 2019 год сильно влияет на формирование трендов грядущих десятилетий, — отметил эксперт.

Это единственный фактор, который заставляет нас верить, что в предстоящий период активные инвестиционные стратегии смогут превзойти пассивные.

При оценке компании мы определяем денежные потоки на бесконечный (или по крайней мере очень долгий) период времени, а затем дисконтируем будущие денежные потоки к текущей стоимости. До сих пор оценка стоимости компаний сохранялась на высоком уровне из-за снижения процентных ставок, потому что при низких ставках рынок выше оценивает будущий рост. А если безрисковая ставка падает при сохранении того же уровня премий за риск и денежных потоков, это оказывает явный положительный эффект на оценку стоимости. Однако нельзя игнорировать тот факт, что силы, воздействующие на процентную ставку, влияют и на другие факторы оценки стоимости. При завершении экономического цикла и замедлении динамики роста эффект снижения процентных ставок на оценку стоимости компенсируется снижением прибыли или падением рентабельности. Таким образом, наступает момент, когда более низкий уровень доходности больше не приводит к росту оценочных мультипликаторов.

Результат будет зависеть от характерных особенностей и конкурентных преимуществ конкретных компаний. В этом случае причиной рисков заниженной оценки стоимости становятся слишком оптимистичные ожидания роста, особенно для циклических компаний, которые маскируются под истории беспрецедентного роста, или для бесприбыльных компаний, будущие денежные потоки и кривые адаптации которых могут быть переоценены. Поэтому инвесторы в акции должны стать более разборчивыми и сконцентрироваться на компаниях с сильным балансом и устойчиво растущей прибылью.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда модели оценки стоимости будут пересмотрены с учётом низких долгосрочных процентных ставок, будет оправдано приобретение таких защитных позиций, как «заменители облигаций» с устойчиво растущими и низко рискованными потоками прибыли, минимальной волатильностью и зависимостью от фактора качества.

В то время как доллар остаётся дорогим, а ликвидность дефицитной, макроэкономические данные по всему миру продолжают ухудшаться, и прекращается рост прибыли. Это устранит спрос на обратный выкуп акций, а значит, рост прибыли на акцию и соответствующий переход на акции циклических компаний и рефляционные сделки окажется недолгим, тем более что ФРС продолжает отставать от ожиданий, а её сотрудники не имеют единого мнения о перспективе снижения ставок. Чтобы стоимость продолжила опережать качество, нужно такое ускорение экономического роста, какое наблюдалось во второй половине 2016 года, или же приближение рецессии, ведущее к переходу на акции циклических компаний в ожидании восстановления после рецессии.

Основной риск такого представления заключается в том, что осталась лишь одна последняя возможность монетарного стимулирования, и неясно, успеют ли регуляторы развернуть экономический цикл, повторив ускорение роста, которое было в 2016 году после «Шанхайского аккорда». Монетарное стимулирование неэффективно для лечения структурных проблем экономики. Более того, оно усугубляет эти проблемы, подавляя экономический рост.