https://static.news.ru/photo/5c418558-3054-11ea-8c72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

В пятницу фондовые индексы Западной Европы закончили торги без единой динамики. Общий настрой в целом был негативным из-за опасений относительно роста напряжённости на Ближнем Востоке.

По итогам торгов сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 уменьшился на 0,33% и составил 418,33 пункта, передаёт «Интерфакс».

Индикатор ФРГ DAX снизился на 1,25%. Испанский IBEX 35 — на 0,46%, итальянский FTSE MIB — на 0,56%. Ростом отметились Великобритания и Франция. FTSE поднялся на 0,24%. На это повлиял рост котировок акций нефтяных и золотодобывающих компаний. Французский индекс CАC 40 прибавил за день 0,04%.

Новости о гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате военной атаки США подняли цену на нефть марки Brent на 4%. Вслед за этим стоимость производителей нефти также подскочила. Акции BP выросли на 2,8%, Royal Dutch Shell — на 1,9%, французской Total — на 1,1%.

Увеличившийся спрос на активы «тихой гавани» позволил подорожать и золоту. Акции компаний, добывающих драгметаллы, из-за этого также выросли. Ценные бумаги Polymetal поднялись на 1,6%, Polyus — на 1,7%, Fresnillo — на 2,6%.

А вот подорожание нефти привело к падению акций авиакомпаний. Бумаги Lufthansa рухнули на 6,4%, Air France-KLM — на 7,9%, easyJet — на 3,4%, IAG — на 1,7%, Ryanair — на 0,9%.

Как писал NEWS.ru, на фоне убийства иранского генерала Касема Сулеймани по приказу президента США Дональда Трампа и последовавшей напряжённости в отношениях Вашингтона и Тегерана курс акций нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco снизился до минимальных значений с момента первичного публичного предложения (IPO) 11 декабря.