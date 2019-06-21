Любимый многими актёр Мэттью Перри вызвал беспокойство поклонников своим внешним видом. Его впервые за последние два года застали на публике 20 июня — сфотографировали во время прогулки по Манхэттену: Мэттью был неряшливо одет и имел очень запущенный и неопрятный вид. Исполнитель роли Чендлера Бинга в комедийном сериале «Друзья» (Friends) ранее боролся с наркозависимостью и депрессией, и, похоже, сейчас у него снова проблемы, пишет Daily Mail.

Мэттью Перри долгое время не показывался на людях: 49-летний актёр провёл три месяца в больнице в 2018 году из-за проблем с желудочно-кишечным трактом. Появившись же на Манхэттене 20 июня, он буквально потряс всех неопрятной одеждой в пятнах, непонятного происхождения отметиной на правой щеке, распухшими пальцами рук и обломанными ногтями. Всё это заставило поклонников его таланта думать, что Мэттью вновь взялся за старое.

Мэттью Перри прославился в роли одного из шести друзей в классическом ситкоме 90-х годов Friends, где он снимался вместе с Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Мэттом Лебланом и Дэвидом Швиммером. Красавчик Перри блистал в сериале, играя циника Бинга. Однако сегодня внешность Мэттью резко контрастирует с тем, как выглядят его «друзья по „Друзьям“» — Кортни Кокс, Лиза Кудроу и Дженнифер Энистон, чьи имена тоже совсем недавно прозвучали в СМИ. Девушки выглядели воплощением здоровья и счастья. Как писал ранее News.ru, Энистон намекнула на продолжение «Друзей».

Убедить Перри, однако, принять участие в съёмках, возможно, будет сложно, поскольку актёр в 2017 году рассказал в интервью изданию Vanity Fair о своих опасениях относительно того, что ремейк Friends будет провалом.

Bright/Kauffman/Crane Productions

У меня повторяющийся кошмар — я не шучу. Когда я сплю, мне снится кошмар, что мы снова снялись в «Друзьях», и никому из зрителей нет дела, — поделился тогда опасениями актёр. — Так что, если кто-нибудь спросит меня, я скажу «нет». Дело в том, что мы закончили на такой высоте, которую мы не сможем вновь преодолеть.

Мэттью Перри не получал новых ролей с 2017 года, но он всё ещё не растерял поклонников, которые тщательно следят за жизнью своего кумира в соцсетях. В феврале 2019 года армия почитателей стала волноваться, после того, как блистательный комик написал в Twitter, что его выгнали с лечения. Мэттью не стал сообщать подробностей даже после того, как поклонники завалили его сообщениями, предлагая свою поддержку, но в конечном итоге на следующий день написал: «Я вернулся на терапию, где мне самое место».

У всех, кто следит за судьбой Перри, есть реальные поводы для беспокойства, поскольку, начиная с июня 2018 года, актёр в течение трёх месяцев лежал в больнице после перенесённой им операции по восстановлению перфорации желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Этот недуг известен также как разрыв кишечника. Он может локализоваться в любой точке ЖКТ — под прицелом болезни находятся пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник.

На протяжении своей карьеры Мэттью Перри частенько «снимал стресс» как с помощью алкоголя, так и посредством употребления наркотиков. Всё это началось ещё во время съёмок сериала, сделавшего его известным всему миру. В 2000 году Мэтью потерял девять килограмм веса из-за разразившегося панкреатита. В 2001 году актёр прошёл реабилитацию, чтобы оправиться от употребления викодина, метадона, амфетаминов и алкоголя. После 40 лет организм актёра стал давать ещё более серьёзные сбои.

В 2013 году Перри впервые открыто рассказал о своей борьбе с наркозависимостью.

Съёмки «Друзей» шли 10 лет, и я начал в 24 года и закончил в 34. Я побывал в раскалённом добела пламени славы. Мы вшестером побывали повсюду за это время, — вспоминал Перри. — Со стороны может показаться, что у меня было всё. Но это было очень трудное для меня время одиночества, потому что я страдал алкоголизмом, и болезнь прогрессирует.

Известно, что в 2018 году Мэттью Перри продал свой дом на Голливудских холмах за $12,5 млн, купив роскошный пентхаус стоимостью уже $20 млн.