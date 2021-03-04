Женщины назвали идеальную длину пениса

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Один из самых волнующих мужчин вопросов был задан американским женщинам: какой размер пениса они считают идеальным. Учёные Калифорнийского университета провели исследование, опросив 75 гетеросексуальных женщин в возрасте 18–35 лет.

Результаты опроса опубликовал журнал Maxim . В нём сказано, что для секса на одну ночь или короткого романа выбирают длину 16,4 сантиметра. Именно эту виртуальную модель выбрало большинство опрошенных женщин.

Однако был и второй «правильный» ответ. Для постоянных отношений и брака будет лучше, если у мужчины будет половой орган длиной не более 15 см.

Как признались учёные, женщины не стали лукавить о том, что размер не главное. Всего им на выбор дали 33 трёхмерные модели пенисов.

Впрочем, с точки зрения зачатия и продолжения рода женский оргазм оказался бесполезным. Учёные пытаются понять, зачем природа наградила им представительниц прекрасного пола.

Как ранее писал NEWS.ru, женские имена вызывают у мужчин определённые слуховые ассоциации, поэтому есть те, которые им нравятся больше, и те, которых они будут опасаться. Например, слишком резко звучит имя «Тамара», такую девушку могут посчитать слишком волевой. Названы три женских имени, ласкающих слух мужчин.