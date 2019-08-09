https://static.news.ru/photo/d6d91c66-a807-11e9-99f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предстала перед пользователями Сети в неожиданном образе.

На своих страницах в Instagram и Facebook она опубликовала фотографию в коротком бирюзовом платье и в боксёрских перчатках. При этом подпись к снимку оказалась ещё более провокационной.

Вы не стойте слишком близко: я боксёр, не только киска, — написала представитель российского МИДа.

За несколько часов публикация набрала более 14 тысяч лайков и сотни комментариев. Пользователи Сети выразили восторг смелостью 43-летней Захаровой и отметили её чувство юмора. Кроме того, подписчики чиновницы отметили её стройные ноги и красивую фигуру.

Бомбически очаровательная женщина, — отметил один из комментаторов.

Некоторые также в шутку заметили, что Россия теперь может спать спокойно, раз в МИДе есть такая защитница.

Кто к нам с мечом придет, тот в лоб и получит, — отметили пользователи.

Ранее News.ru писал о том, что экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко, приговорённая в России к 22 годам тюремного заключения за пособничество в убийстве журналистов и помилованная президентом страны Владимиром Путиным, оправдалась перед пользователями Сети за неожиданную фотосессию в откровенном платье изумрудного цвета. Она призналась, что фотография, вызвавшая ажиотаж в Сети, была сделана в латвийской Юрмале.