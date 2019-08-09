https://static.news.ru/photo/d5d8710e-870f-11e9-a7d4-fa163e074e61_660.jpg Надежда Савченко Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко, приговорённая в России к 22 годам тюремного заключения за пособничество в убийстве журналистов и помилованная президентом страны Владимиром Путиным, оправдалась перед пользователями Сети за неожиданную фотосессию в откровенном платье изумрудного цвета.

Она призналась, что фотография, вызвавшая ажиотаж в Сети, была сделана в латвийской Юрмале.

На снимке бывший нардеп стоит по колено в море. При этом она одета в длинное платье с огромным вырезом снизу в стиле голливудской актрисы Анджелины Джоли. Оголив правую ногу, Савченко кокетливо придерживает подол платья рукой.

Политик отказалась комментировать свой наряд, но отметила, что латвийская природа и чистота вокруг её поразили. Кроме того, Савченко посетовала, что украинцы совершенно не могут беречь окружающую их природу, как это делают латвийцы.

Страна, в которой люди сознательно берегут свою природу и исполняют законы. Не отстреливают оленей, не застраивают 300 м от береговой линии, не мусорят на побережье, не ставят заборов вокруг изб, не закрывают домов, — написала политик на своей странице в Facebook.

Ранее News.ru писал о том, что известный украинский блогер Александр «Злой Одессит» потребовал от президента Владимира Зеленского наказать нардепа Надежду Савченко за откровенную антиукраинскую деятельность. Он предложил лишить её звания Героя Украины.