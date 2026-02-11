Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 11:43

Владельцам собак рассказали, как определить непрофессионального кинолога

Глава РКФ Голубев: применение удавки указывает на непрофессионализм кинолога

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Если кинолог строит свою дрессировку на доминировании и грубом подчинении собаки, в том числе использует рывки, удавки и электрошоковые ошейники, он не обладает профессионализмом, заявил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, определить дилетанта в этой сфере можно и по обещаниям быстрых и непонятных результатов.

Отказ от ответов и объяснений, отсутствие обратной связи, игнорирование плана занятий — тоже тревожные признаки, отметил Голубев. Он добавил, что неконструктивная критика в адрес животного или хозяина, обесценивание конкретных пород также должны насторожить.

По его мнению, хороший и профессиональный кинолог должен стать партнером и учителем. Собака должна быть открыта к общению с ним, а не испытывать страх или недоверие. Только в таких условиях можно действительно достичь изменений в поведении животного, подытожил специалист.

Ранее президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский посоветовал перед уходом из дома погулять и поиграть с собакой. По его словам, тогда питомец выплеснет всю энергию и будет спокойно дожидаться хозяина дома.

