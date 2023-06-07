«Тогда я королева вселенной»: что пишут в соцсетях о «Миссис России мира» Одни пользователи интернета шокированы победой хабаровчанки Натальи Оскар в конкурсе, а другие, наоборот, защищают ее

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

«Миссис Россия мира — 2023» победила Наталья Оскар (Безматерных)

В финале национального конкурса красоты среди замужних женщин «Миссис Россия мира — 2023» победила Наталья Оскар (настоящая фамилия — Безматерных. — NEWS.ru) с Дальнего Востока. Теперь она сможет представлять страну в международном шоу Mrs. World, которое пройдет в США. NEWS.ru изучил реакцию пользователей соцсетей и обнаружил, что победа Натальи разделила россиян: одни шокированы ее победой, другие защищают 33-летнюю жительницу Хабаровска. Весь спектр мнений — в нашем обзоре.

За что пользователи соцсетей критикуют Наталью Оскар

Пользователь «ВКонтакте» Ruslan Golikov удивился победе Натальи на конкурсе красоты. «Жуть какая-то! Куда мир катится. Люди абсолютно потеряли адекватное понимание красоты», — высказал он свое мнение. Он также процитировал слова из Первого Соборного послания святого Апостола Петра: «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого, духа, что драгоценно пред Богом».



Другой комментатор Всеволод Леонтьев усомнился в справедливости победы Натальи Оскар: «В этом мире продается и покупается всё. Страшно увидеть проигравших».

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Наталья Оскар

Пользователь Любовь Григорьева также недовольна результатами конкурса красоты: «Тогда я Миссис всея мира! Пора завязывать называться Россией [Миссис Россией]! Позорите матушку. Не такая она! Россия красивая. Устраивайте себе сами конкурсы и обзывайтесь, как хотите. Запрет нужен на использование имени собственного Россия».

Пользователь Motion Margо напоминает хейтерам, что победить в конкурсе красоты не так просто: «Инициатива и финансовое вложение самих девушек/спонсоров (взнос, дорога, проживание, несколько нарядов, косметика, обучение дефиле, актерскому мастерству и т.д.). Если красавица-скромница сама не подаст заявку, не подготовится, не оплатит все, не побоится выйти на сцену (а этому еще нужно поучиться), то никто за нее этого не сделает».

Как поддерживают Наталью Оскар

Однако немало тех, кто оставляет слова поддержки в комментариях под свежими фотографиями Оскар в Instagram (деятельность в РФ запрещена, ее владелец — компания Meta признана экстремистской организацией). «Наташенька, поздравляю, я даже не сомневалась, что тебя ждет победа! На Дальнем Востоке самые красивые и самые талантливые девушки рождаются! Поздравляю!», — пишет пользователь liza.nails.khv.

Пользователь mrs.alenka поздравила с победой Наталью Оскар, но посоветовала ей «не скрывать уколы красоты»: «С победой, единственное, скажу, операции вряд ли.... Но уколы красоты ведь очевидны, лучше бы так и сказали, тут нет ничего постыдного. Я сама мама, мне 44, и делаю, не скрывая, мы все хотим поддерживать красоту подольше».

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Наталья Оскар

Что говорят о победе Натальи Оскар звезды

Другие подписчики Оскар также оставили множество положительных отзывов по поводу внешности победительницы. «Не переживайте по поводу СМИ, вы красавица», «Очень горжусь, что такая чудесная миссис живет в нашем городе», «Поздравляю вас! Какая же вы красивая», — написали юзеры.

Победительница конкурса «Миссис Россия-2015» Екатерина Кирмель в разговоре с NEWS.ru выступила в защиту Оскар. «Была пластика, не была пластика, сколько им лет, как она улыбается, свои зубы или коронка, отбеленные или чищенные зубной пастой. Как можно выражать свое недовольство тем, к чему требований нет? Какую девушку жюри выбрало, такая и есть», — подчеркнула она.

По словам Кирмель, на конкурсе «Миссис Россия мира» обращают внимание не только на внешность участницы, но и на ее достижения. Например, занимается ли женщина благотворительностью и полная ли у нее семья.



«Лучше поглубже смотреть, что за женщина, почему она победила, а внешний вид — сугубо личное мнение жюри, другие люди могли выбрать другую. <...> В первую очередь, они (конкурсы красоты. — NEWS.ru) нужны для участниц. <...> Ей нужно почувствовать себя принцессой, чтобы муж по-другому посмотрел... Безусловно, [Наталья Оскар] заслуживает поддержки», — добавила Кирмель.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Виктория Цыганова

Личная жизнь Натальи Оскар

Узнав итоги конкурса «Миссис Россия мира», актер Станислав Садальский лишь процитировал в своем блоге героиню Фаины Раневской: «Да... Красота — это страшная сила».

Наталья замужем за хабаровским бизнесменом, руководителем крупного коммерческого предприятия Романом Безматерных. Они воспитывают дочь Монику, снимки с которой Оскар часто показывает в социальных сетях.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Наталья Оскар

Хабаровчанка преподает английский язык, пишет песни, занимается фитнесом. В финале конкурса «Миссис Россия мира — 2023» Наталья исполнила композицию «Я твоя Миссис Россия», которая впервые была представлена в апреле.Читай также: