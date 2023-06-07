Миссис Россия — 2015 Кирмель вступилась за затравленную Наталью Оскар «Внешность не главное»: Миссис Россия — 2015 Кирмель заступилась за Наталью Оскар

Фото: vk.com/kirmel_ekaterina

Миссис Россия — 2015 Екатерина Кирмель (в центре)

Участниц для конкурса «Миссис Россия» отбирают без четких требований, и скандал вокруг нынешней победительницы Натальи Оскар, которую обвинили в использовании пластики, вполне объясним, заявила NEWS.ru победительница конкурса «Миссис Россия — 2015 Екатерина Кирмель. По ее словам, из участниц выбирают не просто лучшую, а ту, что понравилась жюри.

Как мы можем говорить, что у победительницы пластика, когда девушек берут на этот конкурс без четких требований: была пластика, не была пластика, сколько им лет, как она улыбается, свои зубы или коронка, отбеленные или чищенные зубной пастой. Как можно выражать свое недовольство тем, к чему требований нет? Какую девушку жюри выбрало, такая и есть, — подчеркнула Кирмель.

Она также отметила, что на конкурсе «Миссис Россия» учитывается не только внешность, но и конкретные достижения, в особенности наличие семьи и ребенка, а также участие в благотворительности, работа с детскими домами и достижения детей.

Лучше поглубже смотреть, что за женщина, почему она победила, а внешний вид — сугубо личное мнение жюри, другие люди могли выбрать другую. <...> В первую очередь они (конкурсы красоты. — NEWS.ru) нужны для участниц. <...> Ей нужно почувствовать себя принцессой, чтобы муж по-другому посмотрел, чтобы те, кто не хочет детей, [также обратили на нее внимание]. Безусловно, [Наталья Оскар] заслуживает поддержки, — заключила Кирмель.

Ранее в Москве прошел финал национального конкурса красоты среди замужних женщин «Миссис Россия мира — 2023». Российский этап конкурса позволит победительницам представлять страну в традиционном международном состязании красавиц Mrs. World, который пройдет в США. В 2023 году в финал конкурса вышли 83 участницы из разных регионов страны, самой старшей из них 62 года. Титул «Миссис Россия» в этом году завоевала Наталья Оскар.