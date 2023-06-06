В Москве прошел финал национального конкурса красоты среди замужних женщин «Миссис Россия мира — 2023». Российский этап конкурса позволит победительницам представлять страну в традиционном международном состязании красавиц Mrs. World, который пройдет в США. В 2023 году в финал конкурса вышли 83 участницы из разных регионов страны, самой старшей из них 62 года.
Титул «Миссис Россия мира — 2023» получила Алиса Голубева из Новосибирска. Миссис Россией — 2023 стала жительница Дальнего Востока Наталья Оскар. Звание «Миссис супермодель России» достался Екатерине Кудрявцевой, «Миссис женщина Вселенной» — Валентине Шаталовой, а «Миссис Россия мира классик» — Олесе Мироновой. Титул «Миссис Россия Европа» получила Юлия Шевченко, а «Миссис Россия Вселенная» — Алена Ярославцева. Ольга Бурханова стала обладательницей титула «Бабушка России», Татьяна Другова — «Миссис Россия Grand», а Светлана Котлова — «Достояние России».
В номинации «Достояние России» также наградили многодетных матерей, ставших финалистками конкурса. Приз зрительских симпатий достался Анастасии Саркисян.
Фото самых красивых женщин страны по версии конкурса «Миссис Россия мира — 2023» — в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Россия. Москва. Участница Наталья Оскар (справа), завоевавшая титул «Миссис Россия» на национальном конкурсе красоты среди замужних дам Mrs. World Russia в концертном зале «Известия Холл»
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Россия. Москва. Участница Наталья Оскар (справа), завоевавшая титул «Миссис Россия» на национальном конкурсе красоты среди замужних дам Mrs. World Russia
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Россия. Москва. Участница Алина Галимова (Калининград) (в центре) на национальном конкурсе красоты среди замужних дам Mrs. World Russia
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Россия. Москва. Участница Натали Оскар (Дальний Восток) на национальном конкурсе красоты среди замужних дам Mrs. World Russia
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Россия. Москва. Участница Алиса Голубева (Новосибирск) на национальном конкурсе красоты среди замужних дам Mrs. World Russia
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Россия. Москва. Участницы на национальном конкурсе красоты среди замужних дам Mrs. World Russia
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Россия. Москва. Участница Анастасия Исайкина (Калуга) на национальном конкурсе красоты среди замужних дам Mrs. World Russia
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Россия. Москва. Участницы на национальном конкурсе красоты среди замужних дам Mrs. World Russia
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Россия. Москва. Участница Екатерина Альбеева (Москва) на национальном конкурсе красоты среди замужних дам Mrs. World Russia