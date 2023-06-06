В Москве прошел финал национального конкурса красоты среди замужних женщин «Миссис Россия мира — 2023». Российский этап конкурса позволит победительницам представлять страну в традиционном международном состязании красавиц Mrs. World, который пройдет в США. В 2023 году в финал конкурса вышли 83 участницы из разных регионов страны, самой старшей из них 62 года.

Титул «Миссис Россия мира — 2023» получила Алиса Голубева из Новосибирска. Миссис Россией — 2023 стала жительница Дальнего Востока Наталья Оскар. Звание «Миссис супермодель России» достался Екатерине Кудрявцевой, «Миссис женщина Вселенной» — Валентине Шаталовой, а «Миссис Россия мира классик» — Олесе Мироновой. Титул «Миссис Россия Европа» получила Юлия Шевченко, а «Миссис Россия Вселенная» — Алена Ярославцева. Ольга Бурханова стала обладательницей титула «Бабушка России», Татьяна Другова — «Миссис Россия Grand», а Светлана Котлова — «Достояние России».

В номинации «Достояние России» также наградили многодетных матерей, ставших финалистками конкурса. Приз зрительских симпатий достался Анастасии Саркисян.

Фото самых красивых женщин страны по версии конкурса «Миссис Россия мира — 2023» — в галерее NEWS.ru.

 

Россия. Москва. Участница Наталья Оскар (справа), завоевавшая титул «Миссис Россия» на национальном конкурсе красоты среди замужних дам Mrs. World Russia в концертном зале «Известия Холл»

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Россия. Москва. Участница Наталья Оскар (справа), завоевавшая титул «Миссис Россия» на национальном конкурсе красоты среди замужних дам Mrs. World Russia в концертном зале «Известия Холл»

Россия. Москва. Участница Наталья Оскар (справа), завоевавшая титул «Миссис Россия» на национальном конкурсе красоты среди замужних дам Mrs. World Russia

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Россия. Москва. Участница Наталья Оскар (справа), завоевавшая титул «Миссис Россия» на национальном конкурсе красоты среди замужних дам Mrs. World Russia

Россия. Москва. Участница Алина Галимова (Калининград) (в центре) на национальном конкурсе красоты среди замужних дам Mrs. World Russia

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Россия. Москва. Участница Алина Галимова (Калининград) (в центре) на национальном конкурсе красоты среди замужних дам Mrs. World Russia

Россия. Москва. Участница Натали Оскар (Дальний Восток) на национальном конкурсе красоты среди замужних дам Mrs. World Russia

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Россия. Москва. Участница Натали Оскар (Дальний Восток) на национальном конкурсе красоты среди замужних дам Mrs. World Russia

Россия. Москва. Участница Алиса Голубева (Новосибирск) на национальном конкурсе красоты среди замужних дам Mrs. World Russia

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Россия. Москва. Участница Алиса Голубева (Новосибирск) на национальном конкурсе красоты среди замужних дам Mrs. World Russia

Россия. Москва. Участницы на национальном конкурсе красоты среди замужних дам Mrs. World Russia

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Россия. Москва. Участницы на национальном конкурсе красоты среди замужних дам Mrs. World Russia

Россия. Москва. Участница Анастасия Исайкина (Калуга) на национальном конкурсе красоты среди замужних дам Mrs. World Russia

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Россия. Москва. Участница Анастасия Исайкина (Калуга) на национальном конкурсе красоты среди замужних дам Mrs. World Russia

Россия. Москва. Участницы на национальном конкурсе красоты среди замужних дам Mrs. World Russia

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Россия. Москва. Участницы на национальном конкурсе красоты среди замужних дам Mrs. World Russia

Россия. Москва. Участница Екатерина Альбеева (Москва) на национальном конкурсе красоты среди замужних дам Mrs. World Russia

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Россия. Москва. Участница Екатерина Альбеева (Москва) на национальном конкурсе красоты среди замужних дам Mrs. World Russia

Россия. Москва. Участницы во время подготовки к национальному конкурсу красоты среди замужних дам Mrs. World Russia

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Россия. Москва. Участницы во время подготовки к национальному конкурсу красоты среди замужних дам Mrs. World Russia