Что известно о шведской певице Лорин, дважды победившей на Евровидении Шведская певица Лорин повторила свой успех на Евровидении-2012, став первой в истории двукратной победительницей конкурса

Певица Лорин выиграла конкурс песни «Евровидение» от Швеции во второй раз за одиннадцать лет

Шведская певица Лорин с песней Tattoo стала победительницей 67-го международного музыкального конкурса «Евровидение-2023», который состоялся в Ливерпуле. По результатам голосования Швеция набрала 583 балла, из которых 340 артистка получила благодаря жюри, а 243 пункта — за счет голосования телезрителей. Певица повторила свой успех 2012 года, став впервые в истории двукратной победительницей конкурса. Что известно о Лорин, как начался ее творческий путь и кто был ее основным соперником в этом году — в материале NEWS.ru.

Кто такая Лорин

Уроженка Стокгольма c марокканско-берберскими корнями Лорин Зинеб Нора Талхауи родилась в 1983 году. В Швеции она получила известность благодаря участию в музыкальном конкурсе Idol в 2004 году, где она финишировала четвертой и не смогла пробиться в финальный этап.

После неудачи в конкурсе Лорин сделала перерыв в карьере. С 2005 по 2011 год она работала на телевидении, выступая в качестве продюсера реалити-шоу.

В 2011 году Лорин возвращается на сцену. Она выступила на конкурсе шведской песни «Мелодифестивален» с песней My Heart Is Refusing Me. Певица не прошла в финал, но ее композиция стала хитом и продержалась 19 недель в шведском чарте.

После успеха на конкурсе 12 сентября 2011 года Лорин выпустила новый сингл под названием Sober. 6 февраля 2012 года Лорин выиграла приз «Песня года» на Gaygalan за песню My heart is refusing me.

Как Лорин победила на Евровидении-2012

Лорин вернулась на «Мелодифестивален» в 2012 году с песней Euphoria. На сцене она представила йога-данс авторства Амбры Суччи, в котором участвовал американский бит-боксер Осбен Йордан. С этой композицией певица победила в конкурсе с рекордным количеством зрительских голосов — 670 551 (154 балла) и 114 баллами от жюри.

Благодаря победе на конкурсе Лорин отобралась на Евровидение-2012 в Баку. Певица решила не менять номер. Сначала она без проблем прошла полуфинальную стадию, а затем одержала уверенную победу, набрав 372 балла. Тогда она обогнала занявший второе место российский музыкальный коллектив «Бурановские бабушки» на 117 пунктов.

После победы на Евровидении у Лорин вышел дебютный альбом Heal. Материал разрабатывался в течение нескольких лет, в написании большей части композиций певица принимала непосредственное участие.

Как Лорин повторила успех на Евровидении

В 2023 году Лорин в четвертый раз приняла участие в «Мелодифестивален», ей удалось победить с композицией Tattoo, посвященной расставанию с любимым человеком. Исполнительнице представился шанс повторить успех на Евровидении.

Нынешний номер Лорин состоит из сложной конструкции декораций для сцены. Выступление начинается с того, что Лорин ложится между двумя экранами. Верхний экран расположен на подставке и свешен на цепях с общим весом конструкции в 1,8 тонны, она приводится в движение четырьмя моторами. В начале песни Лорин зажата между экранами, но по ходу выступления верхний экран поднимается, «освобождая» артистку.

Жюри и зрители Евровидения оценили номер Лорин. Она стала первой в истории двукратной победительницей конкурса.

Кто был главным конкурентом

Вместе с финским рэпером Кяарийя Лорин считалась главным фаворитом турнира. По итогам голосования певец из Финляндии, исполнивший композицию Cha Cha Cha, отстал на 56 очков, набрав 526 баллов. На третьей строчке оказалась израильская певица Ноа Кирель с 362 баллами. Она исполнила композицию Unicorn.

Что известно о личной жизни Лорин

С 2004 по 2006 год Лорин была в отношениях с победителем талант-шоу Idol Даниелем Линдстремом. В 2017 году певица заявила о своей бисексуальности. Артистка не замужем, детей нет.

Как поменялись правила конкурса в 2023 году

В этом году финалисты конкурса определялись исключительно голосованием публики. Голоса жюри учитывались только на завершающем этапе Евровидения. Кроме того, право проголосовать за претендентов получили и жители стран, не принимавших участие в вокальном соревновании. Баллы от международного сообщества засчитывались как голос еще от одной страны.

Почему конкурс прошел в Ливерпуле

В 2022 году в Турине победила украинская группа Kalush Orchestra. По правилам Евровидения, следующий конкурс должен был пройти на территории страны-победительницы, но по соображениям безопасности организаторы перенесли состязание в Великобританию. Представлявшая в этом году Украину группа Tvorchi автоматически прошла в Гранд-финал конкурса, где заняла шестое место.