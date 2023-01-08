«Сошли с ума»: американский комик о «Мисс Вселенная» в США и России Комик Джексон Хинкл сравнил трансгендерную участницу «Мисс Вселенная» с российской финалисткой

Фото: Соцсети

Американский комик и журналист Джексон Хинкл в Twitter предположил, что «мир сошел с ума», комментируя разницу между победительницами локальных конкурсов «Мисс Вселенная» в России и США. Он опубликовал фотографии, на которых оказались 19-летняя трансгендерная персона Бриан Нгуен и 22-летняя россиянка Анна Линникова.

Победительница конкурса «Мисс Вселенная» в Америке против «Мисс Вселенная» в России. Мы конкретно сошли с ума, — написал Хинкл.

Бриан Нгуен стала первой участницей международного конкурса, которая не является биологической женщиной, а совершила трансгендерный переход.

Финал конкурса состоится 14 января в Новом Орлеане. Линникова уже подготовилась к встрече. Ее конкурсное платье украшено 50 тыс. полудрагоценных камней и речным жемчугом. Дизайн платья разрабатывала Ольга Малярова, пишет ProOren.

В июле прошлого года организационный комитет «Мисс Украина Вселенная» совместно с мисс Украина Вселенная — 2021 Анной Неплях обратились к организаторам конкурса «Мисс Вселенная» с просьбой отстранить российскую конкурсантку Анну Линникову от участия в шоу.