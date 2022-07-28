Украина призвала отстранить россиянку от участия в «Мисс Вселенная» Украина потребовала отстранить россиянку Линникову от участия в конкурсе «Мисс Вселенная»

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Обладательница титула «Мисс Россия — 2022»

Оргкомитет «Мисс Украина Вселенная» совместно с обладательницей титула «Мисс Украина Вселенная — 2021» моделью Анной Неплях обратился к организаторам международного конкурса «Мисс Вселенная — 2022». Как сообщает агентство «УНИАН», украинская сторона призвала отстранить российскую модель Анну Линникову от участия в шоу в текущем году.

Организационный комитет «Мисс Украина Вселенная» совместно с «Мисс Украина Вселенная — 2021» Анной Неплях обратились к организаторам конкурса «Мисс Вселенная» с просьбой отстранить российскую конкурсантку Анну Линникову от участия в шоу, — передает агентство.

Украинская модель также призвала «забанить Россию во всем цивилизованном мире».

Напомним, что 25 июля уроженка Оренбурга стала победительницей конкурса «Мисс Россия — 2022». Анна Линникова — студентка второго курса университета технологий управления и экономики в Санкт-Петербурге. Ей 22 года, она учится на PR-отделении. В числе хобби новой мисс Россия — шитьё и изучение французского языка. Линникова с 16 лет мечтает объехать мир и постепенно исполняет эту мечту, работая моделью и путешествуя по всему миру по контракту.

5 июля украинский скелетонист Владислав Гераскевич заявил о необходимости полного запрета российских спортсменов на всех турнирах, включая Олимпийские игры 2024 года. Он считает, что это было бы справедливо с точки зрения спорта.