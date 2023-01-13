Мисс Россия — 2022 вышла в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная» Мисс Россия — 2022 Анна Линникова вышла в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная»

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Обладательница титула «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова вышла в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс Вселенная». Об этом сообщили в пресс-службе проекта, её цитирует РИА Новости. В ходе выступления 22-летняя модель из Оренбурга продефилировала в купальнике, представила вечерний и национальный костюмы.

Этой ночью в Новом Орлеане состоялся полуфинал 71-го конкурса красоты «Мисс Вселенная», в рамках которого участницы поборолись за право войти в топ-16 самых красивых девушек в мире. Анна Линникова под овации зала эффектно представила свою страну, выступив перед миллионной аудиторией в полуфинале международного конкурса, — говорится в сообщении.

Также участницы провели масштабную пресс-конференцию и гала-ужин с действующей обладательницей титула «Мисс Вселенная — 2021». Финал конкурса красоты пройдет 14 января.

Анна Линникова — студентка второго курса университета технологий управления и экономики в Санкт-Петербурге. Ей 22 года, она учится на PR-отделении. В числе хобби новой мисс Россия — шитьё и изучение французского языка. Линникова с 16 лет мечтает объехать мир и постепенно исполняет эту мечту, работая моделью и путешествуя по всему миру по контракту.

Ранее сообщалось, что оргкомитет «Мисс Украина Вселенная» совместно с обладательницей титула «Мисс Украина Вселенная — 2021» моделью Анной Неплях обратился к организаторам международного конкурса «Мисс Вселенная — 2022». Украинская сторона призвала отстранить российскую модель Анну Линникову от участия в шоу в текущем году.