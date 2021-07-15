Тиктокерша попыталась приготовить яйцо и обварила себе лицо

Британская тиктокерша Шантель Конуэй (chantelleconway2020) рассказала подписчикам о том, как обварила лицо и шею, пытаясь приготовить яйцо пашот в микроволновке. Она предупредила аудиторию об опасности кулинарного лайфхака. Рассказ доступен на её странице в TikTok.

Женщина повторила популярный в социальной сети рецепт, а затем достала яйцо из ёмкости с кипятком холодной металлической ложкой. В результате горячая жидкость обварила её лицо и шею.

Она (кипящая вода. — NEWS.ru) разлилась по всему моему лицу. Это худшее, что когда-либо случалось со мной. <...> Это было глупо с моей стороны, и я просто хочу, чтобы как можно больше людей знали о том, что может случиться, чтобы такого не произошло с ними, — отметила Конуэй.

Сразу же после того, как кипяток ошпарил её лицо, женщина облилась холодной водой. Позже врачи подчеркнули, что это спасло её от ожогов третьей степени.

Ранее сообщалось, что в Москве прохожий дал пощёчину тиктокерше, которая снимала ролик с православной иконой. Группа молодых людей решила снять ролик недалеко от жилого дома. Один из участников был одет в матросскую тельняшку, второй был в форме полицейского. Сама девушка изображала стол.