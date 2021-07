«Танчики», орки и хоккей: в какие компьютерные игры поиграть на удалёнке

Вспышка COVID-19, казалось, отступила, но заболеваемость летом поползла вверх, и российские власти, особенно в Москве, вновь призвали предприятия перевести часть сотрудников на удалёнку. Но скучать в четырёх стенах в наше время вряд ли получится — наравне с книгами и кино человеку «убить» время помогут компьютерные игры. NEWS.ru выяснил, во что можно «погонять» на карантине с пользой для себя и без вреда для окружающих.

Хоть какая-то польза от COVID-19

В разгар пандемии коронавируса число активных геймеров в России только увеличилось — на самоизоляции у людей появилось больше свободного времени, а потребность в новых интерактивных развлечениях лишь возросла. По информации портала NewZoo, общая аудитория видеоигр в РФ достигла отметки почти в 77 млн человек. Юзеры чаще интересуются соревновательными играми и киберспортом — турниры привлекают всё больше и участников, и болельщиков, рассказали NEWS.ru в Федерации компьютерного спорта России (ФКС). На многие состязания можно зарегистрироваться в режиме онлайн.

Ежегодно ФКС России проводит шесть масштабных турниров, на которых представлены самые популярные соревновательные игры в качестве официальных видов программы. Среди них особенно выделяются: Dota 2 (боевая арена), Hearthstone (соревновательная головоломка), файтинг Tekken 7, стратегия в реальном времени Starcraft I и спортивный симулятор NHL 21, посвящённый хоккею с шайбой, — добавили в организации.

Список турнирных дисциплин обновляют ежегодно, учитывая запросы геймеров, возможности организаторов и успехи различных проектов на международной арене. Помимо этого, особой популярностью в России пользуются игры серии FIFA, соревнования по которым уже были признаны одной из официальных футбольных дисциплин — интерактивный футбол. Соревнования проводятся совместно с РФС.

Во что играем?

Не стоит забывать и о сверхпопулярных «шутерах»: Counter Strike: Global Offensive, Overwatch, а также «королевских битвах» Call of Duty: Warzone, PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), Fortnite и других. Они ещё официально не признаны частью компьютерного спорта в РФ. Но жаждущим «пострелять» и «метнуть гранату» в назойливого соперника это и не нужно.

Важно всегда держать руку на пульсе. Игровая индустрия стремительно развивается и меняется, постоянно предлагая геймерам уникальный опыт. Новые соревновательные проекты выходят каждый месяц, и любой из них может в ближайшем будущем стать абсолютным хитом и выйти на международную киберспортивную арену.

Любителям военно-исторической тематики не стоит забывать о «танчиках», они же World of Tanks, симуляторе War Thunder, World of Warships или Armoded Warfare. Кроме огромного числа моделей техники, радуют прорисовка боевых машин, спецэффекты и справочная информация практически по каждому представителю «оборонки» разных стран — от США до Японии времён Второй мировой войны. Кроме того, где, как не в онлайн-битве, можно подбить ненавистный «Тигр» нацистов или отправить в утиль немецкий истребитель Bf.109, он же «Мессершмитт».

Поклонникам стратегий и RPG подойдёт культовая Dota 2 компании Valve. Это продолжение не менее популярного режима в стратегии Warcraft III (студия Blizzard). Изначально название расшифровывалось как Defense of the Ancients («Защита древних»). Сражения проводятся между двумя командами по 5 человек.

Dota 2 не зря называют шахматами современного мира, только по тактической глубине она существенно превосходит всех конкурентов из классических видов спорта. В «Доте» очень много игровых механик, комбинаций героев, предметов и игровых ситуаций, которые нужно держать в уме. Каждая игра уникальна. Команды на ходу подстраиваются под постоянно изменяющиеся условия, реагируют на действия соперника или заставляют его реагировать на свои. Конечная цель в «Доте» одна — уничтожить вражескую базу, но способов добиться этого может быть очень много, — отметил в комментарии для NEWS.ru игрок киберспортивного клуба Virtus.pro в Dota 2 Данил «gpk~» Скутин.

В «Доте» свыше 100 героев с уникальными способностями и «специализацией»: маги, ловкачи и силачи по профильным характеристикам (интеллект, ловкость и сила). Играть можно за орков, людей, эльфов, нежить и прочую живность вымышленной вселенной. Последних ещё называют «танками» — у них обычно больше всех очков жизни, и они отвлекают на себя соперников.

Кроме того, к каждому юниту необходимо подобрать снаряжение, правильно прокачать скиллы, учесть состав команды оппонентов, помня о сильных и слабых сторонах персонажей. Работы для головного мозга — хоть отбавляй.

Ценителям красивой графики и закрученного сюжета стоит скачать и сыграть в «Ведьмак 3: Дикая Охота». Действо захватывает с первых миссий и не отпускает до самого финала.

После прохождения мне захотелось больше погрузиться в этот фэнтезийный мир, так что я перечитал все книги из этой серии [Анджея Сапковского]. Возможно, если вы пройдёте игру, вас ждёт та же участь, только вы ещё сможете посмотреть сериал, который недавно вышел. Это игра, которая перевернула индустрию игр в наше время, — рассказал NEWS.ru игрок киберспортивного клуба Virtus.pro в Rainbow Six Siege Алан «Rask» Али.

Али, как игрок в Rainbow Six Siege, не мог не посоветовать этот проект, особенно, если геймер устал «от однотипных шутеров» и хочет попробовать что-то новое. В R6 много разных карт, интересных персонажей, а также присутствует механика разрушаемости.

Из сюжетных шутеров от третьего лица стоит попробовать GEARS 5, Mass Effect Legendary Edition, от первого лица — DOOM Ethernal, переиздание Call of Duty: Modern Warfare 2, Halo: The master Chief Collection. Из мультиплеерных «стрелялок» не стоит забывать Apex legends,Tom Clancy's Rainbow Six Siedge.

Шутер Tom Clancy's Rainbow Six Siedge интересен тем, что в нём важна коммуникация с командой и тактика. В игре можно ставить ловушки, специальные укрепления, камеры для сбора дополнительной информации о противнике. В игре есть 20 локаций, и 14 из них доступны для рейтинговой игры, карты непростые и интересные, — отметил в беседе с NEWS.ru стример и победитель «Всероссийской интеллектуально-киберспортивной школьной лиги» по Hearthstone Вадим Сасин.

Владельцам хороших наушников и любителям поиграть в темноте прямая дорога в мир Metro — стрелялок по мотивам романов российского писателя Дмитрия Глуховского — рука то и дело тянется включить свет. Всего вышло три части: Metro 2033, Metro: Last Light и Metro Exodus,

Среди игр для смартфонов выделяются: Mortal Kombat Mobile, PUBG, Standoff 2, Marvel: Битва чемпионов, Brawl Stars и Garena Free Fire — Катаклизм.

Олдскулы сводит

У кого не самый мощный компьютер или кому хочется вспомнить «старые добрые», добро пожаловать в Old School, она же «Старая школа» или просто «олд скул».

Игры предыдущих поколений, например, нулевых, десятых годов не такие требовательные к «железу», но не менее интересные: Need for Speed Underground 2 (гонки), Half-Life (шутер с элементами «бродилки»), Star Wars: Knights of the Old Republic (RPG), Fallout 2 (стратегия, RPG), GTA III, IV, San Andreas, V (части культового шутера от третьего лица), Return to Castle Wolfenstein (боевик от первого лица) и другие.

Нельзя обойти «вирусную» тематику в играх. Отвести душу на порождениях всякой заразы можно в обеих частях Prototype («Прототип») и франшизе Resident Evil («Обитель зла»).